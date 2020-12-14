Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Интересно АН в Польше работают. Один неделю подборку делает из 5 квартир в каком-то поле. Другие говорят приехать подписать договор на услуги, оплатить 50% комиссии и после этого вам сделают подборку из ограниченного количества квартир. До этого никто консультировать не будет. А если вам не подходит город? Может конечно и правильно, не будет липовых просмотров. Оплатил. Жду подборку)
Разница в сервисе с Киевом - пропасть. Разница в качестве ремонтов - бездна
барабашов написав:beee Так это участок со времянкой, приличным самостроем с коммуникациями или просто кусок сада/поля был? Для последнего варианта как бы дороговато, но как ты помнишь вверху Гагарина у нас возле ДНУ и не такие цены были(что сейчас не в курсе, но домов овер лям дизайнерских проектов там полно и Нарик жил там).
ДНУ это середина Гагарина , вы наверное имели ввиду ул.Рыбинскую или рядом( посёлок имени 1-мая.)?
Vadim_ Наверно Конкретно лет 10 назад прозрел, когда ездил по генерала Пушкина почти в балку продавать колёса стоковые от Тундры и увидел там выше этой улицы дома как где нибудь на побережье Тихого океана или Лонг-Айленде На Ярославской жил брат до 2002года, там конечно были особнячки, но эти как с обложки журнала меня удивили.
beee написав:Подскажите что делать. Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, вы должны ответить "как вы видите свою жизнь через 10 лет". Вряд ли кто-то может предсказывать и планировать. Сейчас все так быстро меняется, что любое решение это лотерея. Ремонт бы я не доделывал. Там осталось еще очень много, а цены на материалы выросли зачастую выше, чем на курс - логистика, высокие цены на энергоносители. Из двух оставшихся вариантов, сидеть в кэше или купить ликвидную однушку в Кракове, трудно выбрать не зная ваших планов. Будущее Европы тоже не безоблачно в экономическом плане. Сейчас война не только в Украине, но и в Европе, что показывает падение курса евро. Еще цены могли нагнать беженцы. Не одному вам, наверняка, пришла в голову такая идея.