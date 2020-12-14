Додано: Сер 31 сер, 2022 20:27

beee написав: Подскажите что делать.

Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить? Подскажите что делать.Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, вы должны ответить "как вы видите свою жизнь через 10 лет". Вряд ли кто-то может предсказывать и планировать. Сейчас все так быстро меняется, что любое решение это лотерея.Ремонт бы я не доделывал. Там осталось еще очень много, а цены на материалы выросли зачастую выше, чем на курс - логистика, высокие цены на энергоносители. Из двух оставшихся вариантов, сидеть в кэше или купить ликвидную однушку в Кракове, трудно выбрать не зная ваших планов. Будущее Европы тоже не безоблачно в экономическом плане. Сейчас война не только в Украине, но и в Европе, что показывает падение курса евро. Еще цены могли нагнать беженцы. Не одному вам, наверняка, пришла в голову такая идея.