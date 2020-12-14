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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10236102371023810239

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 116
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:18

  Voistov написав:Смотрю на эту квартиру и думаю, в чем подвох.
Все ли с ней нормально или что то «не так»?

https://select.homes/realty/beaf3e02a26 ... 6b6e29234a

Она вообще уже давно висит.

А що в ній особливого?
Фактично прохідні кімнати, вікна на південь, мені це ніколи не подобалась, під ногами доволі жвавий рухливий голосливий проспект.
Район рахується бандитський, хоча там поруч все є, махнув на швидкісний і в центрі.
А ціна під 1400 за квадрат, це не дуже мало, скоріш за все трохи намахали з кубатурою.
Не зрозуміло, що вони залишають, можливо всі ніштяхи тіпа шафи і кухні, холодильника пійдуть за окрему плату.
Якщо вам сподобалось, то сходіть на перегляд, зрівняйте все за і проти.
Ну, а вже ціна то окреме питання, якщо все відповідає і все норм, то викручуйте руки ціной, мовляв за 70 забираю, може десь на рівні 80+ зійдетесь в ціні, якщо продавцю треба продати, а не торгувати обличчям...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 23:20

  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Полтава
vhata
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