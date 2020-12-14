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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10236102371023810239

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 116
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:18

  Voistov написав:Смотрю на эту квартиру и думаю, в чем подвох.
Все ли с ней нормально или что то «не так»?

https://select.homes/realty/beaf3e02a26 ... 6b6e29234a

Она вообще уже давно висит.

А що в ній особливого?
Фактично прохідні кімнати, вікна на південь, мені це ніколи не подобалась, під ногами доволі жвавий рухливий голосливий проспект.
Район рахується бандитський, хоча там поруч все є, махнув на швидкісний і в центрі.
А ціна під 1400 за квадрат, це не дуже мало, скоріш за все трохи намахали з кубатурою.
Не зрозуміло, що вони залишають, можливо всі ніштяхи тіпа шафи і кухні, холодильника пійдуть за окрему плату.
Якщо вам сподобалось, то сходіть на перегляд, зрівняйте все за і проти.
Ну, а вже ціна то окреме питання, якщо все відповідає і все норм, то викручуйте руки ціной, мовляв за 70 забираю, може десь на рівні 80+ зійдетесь в ціні, якщо продавцю треба продати, а не торгувати обличчям...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 23:20

  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Полтава
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 23:39

  vhata написав:
  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Полтава

Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 23:51

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Полтава

Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.

Честно говоря, даже не представляю, как ЕС сможет выпереть миллионы уже обжившихся украинцев да ещё и с детьми.
В свое время с турками это не прокатило.
А сейчас Евросоюз по сравнению с тем временем - это розовый плюшевый медвежонок с забавным "рррр" при надавливании на пузик.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 00:15

  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?

Для тих, хто вирішив переїхати в Європу я б радив додати як 50000 Євро переплати за електроенергію на домогосподарство ( 5 років * 20000 кВт год 10 тис вашого споживання і 10 тис споживання бізнесу у якого Ви купуєте товари/послуги * 0,5 Євро / кВт. год переплати) + 150000 Євро на сім'ю - плата за "зелений перехід" у наступних 10 років.

Велкам попрацювати за їжу!
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 00:16

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  vhata написав:Полтава

Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.

Честно говоря, даже не представляю, как ЕС сможет выпереть миллионы уже обжившихся украинцев да ещё и с детьми.
В свое время с турками это не прокатило.
А сейчас Евросоюз по сравнению с тем временем - это розовый плюшевый медвежонок с забавным "рррр" при надавливании на пузик.

Я думаю что в ЕС уже увидели качественную разницу между беженцами из Сирии и беженцами из Украины. Многие тут уже официально трудоустроены и платят налоги. Детей мало - профессиональных сидельцев на велфере среди украинцев несравнимо меньше чем среди тех же сирийцев. Многие за свои деньги снимают жилье (что вообще нонсенс для беженцев). У меня есть большие сомнения что будут украинцев отсюда выпихивать. Хотя, в действиях руководства стран ЕС логика не всегда работает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 00:22

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  beee написав:Подскажите что делать.
Покупать за 120 куе 1к у застройщика в Кракове, Варшаву не потяну или закончить ремонт в яр.граде, а остальное не тратить?
Полтава

Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.


Ответ тут:
viewtopic.php?f=27&t=249417&p=5480872#p5480872
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 00:23

  airmax78 написав:Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.

Повимирає народ у Європі, бо звик до певного рівня споживання: їжа, машина+паливо, опалення+гаряча вода, певна площа житла та супутні витрати енергії+літній перельот на море. Коли це все подорожчає, то багато просто прийме рішення не заводити дітей.

Все це стосується і наших біженок жіночої статі без дітей. На той рівень життя, який вони мали тут вони просто не зароблять...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 00:29

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.

Честно говоря, даже не представляю, как ЕС сможет выпереть миллионы уже обжившихся украинцев да ещё и с детьми.
В свое время с турками это не прокатило.
А сейчас Евросоюз по сравнению с тем временем - это розовый плюшевый медвежонок с забавным "рррр" при надавливании на пузик.

Я думаю что в ЕС уже увидели качественную разницу между беженцами из Сирии и беженцами из Украины. Многие тут уже официально трудоустроены и платят налоги. Детей мало - профессиональных сидельцев на велфере среди украинцев несравнимо меньше чем среди тех же сирийцев. Многие за свои деньги снимают жилье (что вообще нонсенс для беженцев). У меня есть большие сомнения что будут украинцев отсюда выпихивать. Хотя, в действиях руководства стран ЕС логика не всегда работает.


Тут:
viewtopic.php?f=27&t=249417&p=5480872#p5480872
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 00:34

  Denik написав:
  airmax78 написав:Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.

Повимирає народ у Європі, бо звик до певного рівня споживання: їжа, машина+паливо, опалення+гаряча вода, певна площа житла та супутні витрати енергії+літній перельот на море. Коли це все подорожчає, то багато просто прийме рішення не заводити дітей.

Все це стосується і наших біженок жіночої статі без дітей. На той рівень життя, який вони мали тут вони просто не зароблять...


viewtopic.php?f=27&t=249417&p=5480877#p5480877
rjkz
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