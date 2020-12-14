Додано: Чет 01 вер, 2022 00:16

antey1969 написав: airmax78 написав: vhata написав: Полтава Полтава

Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал. Отличный совет. После окончания войны маленькие украинские города вымрут. Их единственный шанс - резкое ужесточение эмиграционной политики в ЕС, Канаде и Штатах в отношении граждан Украины. При чем не только в отношении тех, кто еще в Украине, но, прежде всего, в отношении тех, кто уже уехал.

Честно говоря, даже не представляю, как ЕС сможет выпереть миллионы уже обжившихся украинцев да ещё и с детьми.

В свое время с турками это не прокатило.

А сейчас Евросоюз по сравнению с тем временем - это розовый плюшевый медвежонок с забавным "рррр" при надавливании на пузик. Честно говоря, даже не представляю, как ЕС сможет выпереть миллионы уже обжившихся украинцев да ещё и с детьми.В свое время с турками это не прокатило.А сейчас Евросоюз по сравнению с тем временем - это розовый плюшевый медвежонок с забавным "рррр" при надавливании на пузик.

Я думаю что в ЕС уже увидели качественную разницу между беженцами из Сирии и беженцами из Украины. Многие тут уже официально трудоустроены и платят налоги. Детей мало - профессиональных сидельцев на велфере среди украинцев несравнимо меньше чем среди тех же сирийцев. Многие за свои деньги снимают жилье (что вообще нонсенс для беженцев). У меня есть большие сомнения что будут украинцев отсюда выпихивать. Хотя, в действиях руководства стран ЕС логика не всегда работает.