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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10237102381023910240

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 116
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:31

Київська "вторинка" продовжує дешевшати.
По мірі витрачання населенням довоєнних накопичень.

Квартири з євроремонтами за ціною ремонту - побачимо через півроку, рік.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:42

  Frant написав:Київська "вторинка" продовжує дешевшати.
По мірі витрачання населенням довоєнних накопичень.

Квартири з євроремонтами за ціною ремонту - побачимо через півроку, рік.

https://www.work.ua/ru/stat/salary/?time=year

Цены на недвигу - это скользящая средняя из за лага накопления.
В гривнах нет роста зарплат. А валюта подорожала уже +50%

Судя по тому, что Путин там добровольческие батальоны собирает, окончание захвата территорий в его планы не входит. И война как минимум _гарантированно_ будет длиться, пока он не захватит всю донецкую область, он чем он публично заявил как цель войны.

Все кто с валютными заначками с умом подошел к войне - ждите. В Сирии недвига в обвалилась в 2 раза в первые годы войны, не вижу причин чтоб тут того же самого не произошло.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:49

  Zebra написав:
Все кто с валютными заначками с умом подошел к войне - ждите. В Сирии недвига в обвалилась в 2 раза в первые годы войны, не вижу причин чтоб тут того же самого не произошло.

"Тут" это где? Тема конкретно про Киев и в данном случае возможен даже рост из-за увеличения спроса за счет миграции населения внутри страны в Киев.

Я только за возможность покупки жилья за недорого, но смотрю на цены и просто в шоке.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:55

  Примат написав:
  Zebra написав:
Все кто с валютными заначками с умом подошел к войне - ждите. В Сирии недвига в обвалилась в 2 раза в первые годы войны, не вижу причин чтоб тут того же самого не произошло.

"Тут" это где? Тема конкретно про Киев и в данном случае возможен даже рост из-за увеличения спроса за счет миграции населения внутри страны в Киев.

Спрос? Очень смешно. Я и до войны "хотел" квартиру в Киеве, и что с того? Спрос должен быть платежеспособный. Если есть спрос, но нет денег - это просто розовая мечта.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:00

  Примат написав:
  Zebra написав:
Все кто с валютными заначками с умом подошел к войне - ждите. В Сирии недвига в обвалилась в 2 раза в первые годы войны, не вижу причин чтоб тут того же самого не произошло.

"Тут" это где? Тема конкретно про Киев и в данном случае возможен даже рост из-за увеличения спроса за счет миграции населения внутри страны в Киев.

Я только за возможность покупки жилья за недорого, но смотрю на цены и просто в шоке.

2014-2016 года - повторение - мать учения.
Тогда, кстати, у донецко-луганских мигрантов были экономические возможности гораздо лучше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:18

  Примат написав:Тема конкретно про Киев и в данном случае возможен даже рост из-за увеличения спроса за счет миграции населения внутри страны в Киев

Не буде ніякого зростання цін КРЖН.
Навіть при наявності притока внутрішніх переселенців.
Для провінційної публіки навіть 10 000 доларів - величезні гроші.
Не варто сприймати всерйоз, що пишуть місцеві клоуни-ріелтори.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, в 2014 году не было такого массового беженства со страны. Все таки даже если 4 млн беженцев на текущий момент не вернулось в страну, это 10% населения страны, что не мало, что не мало... Кто-то не вернется уже никогда, знаю таких, будут там пытаться закрепиться до последнего, пользуясь возможностями - всякими способами, найдут себе иностранца, а недвижимость или собственную или наследуемую выставят на продажу - это дополнительный выброс жилья в виде сотен тысяч квартирок будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:25

  airmax78 написав:Я думаю что в ЕС уже увидели качественную разницу между беженцами из Сирии и беженцами из Украины. Многие тут уже официально трудоустроены и платят налоги. Детей мало - профессиональных сидельцев на велфере среди украинцев несравнимо меньше чем среди тех же сирийцев. Многие за свои деньги снимают жилье (что вообще нонсенс для беженцев). У меня есть большие сомнения что будут украинцев отсюда выпихивать. Хотя, в действиях руководства стран ЕС логика не всегда работает.

Ну да, захотят угодить арабскому большинству (особенно во Франции).
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:27

  somilitark написав:
  Voistov написав:Смотрю на эту квартиру и думаю, в чем подвох.
Все ли с ней нормально или что то «не так»?

https://select.homes/realty/beaf3e02a26 ... 6b6e29234a

Она вообще уже давно висит.

А що в ній особливого?
Фактично прохідні кімнати, вікна на південь, мені це ніколи не подобалась, під ногами доволі жвавий рухливий голосливий проспект.
Район рахується бандитський, хоча там поруч все є, махнув на швидкісний і в центрі.
А ціна під 1400 за квадрат, це не дуже мало, скоріш за все трохи намахали з кубатурою.
Не зрозуміло, що вони залишають, можливо всі ніштяхи тіпа шафи і кухні, холодильника пійдуть за окрему плату.
Якщо вам сподобалось, то сходіть на перегляд, зрівняйте все за і проти.
Ну, а вже ціна то окреме питання, якщо все відповідає і все норм, то викручуйте руки ціной, мовляв за 70 забираю, може десь на рівні 80+ зійдетесь в ціні, якщо продавцю треба продати, а не торгувати обличчям...


Хм.
Окна на юго-запад а не чисто на юг. Мне это не минус а скорее плюс.
Трасса да, надо будет вживую понаблюдать.
Оттуда жена, теща, им район нравится, да и я смотрел, ничего особо маргинального именно в той локации не заметил.
Не нравится «приступок» в зону к кухонной стенке и в коридоре.
К чему это?!
Не будешь ли перецепляться постоянно…
Нет ли перепланировки с перемещением кухни из одной из комнат?
Просто двушки в том микрорайоне в соседних новых домах обычно от 130 были, и даже сейчас не упало ничего…
Voistov
 
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