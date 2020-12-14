Додано: Чет 01 вер, 2022 07:42

Frant написав: Київська "вторинка" продовжує дешевшати.

По мірі витрачання населенням довоєнних накопичень.



Квартири з євроремонтами за ціною ремонту - побачимо через півроку, рік. Київська "вторинка" продовжує дешевшати.По мірі витрачання населенням довоєнних накопичень.Квартири з євроремонтами за ціною ремонту - побачимо через півроку, рік.

Цены на недвигу - это скользящая средняя из за лага накопления.В гривнах нет роста зарплат. А валюта подорожала уже +50%Судя по тому, что Путин там добровольческие батальоны собирает, окончание захвата территорий в его планы не входит. И война как минимум _гарантированно_ будет длиться, пока он не захватит всю донецкую область, он чем он публично заявил как цель войны.Все кто с валютными заначками с умом подошел к войне - ждите. В Сирии недвига в обвалилась в 2 раза в первые годы войны, не вижу причин чтоб тут того же самого не произошло.