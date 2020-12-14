Додано: Чет 01 вер, 2022 08:27

somilitark написав: Voistov написав: Смотрю на эту квартиру и думаю, в чем подвох.

Все ли с ней нормально или что то «не так»?



https://select.homes/realty/beaf3e02a26 ... 6b6e29234a



Она вообще уже давно висит. Смотрю на эту квартиру и думаю, в чем подвох.Все ли с ней нормально или что то «не так»?Она вообще уже давно висит.

А що в ній особливого?

Фактично прохідні кімнати, вікна на південь, мені це ніколи не подобалась, під ногами доволі жвавий рухливий голосливий проспект.

Район рахується бандитський, хоча там поруч все є, махнув на швидкісний і в центрі.

А ціна під 1400 за квадрат, це не дуже мало, скоріш за все трохи намахали з кубатурою.

Не зрозуміло, що вони залишають, можливо всі ніштяхи тіпа шафи і кухні, холодильника пійдуть за окрему плату.

Якщо вам сподобалось, то сходіть на перегляд, зрівняйте все за і проти.

Ну, а вже ціна то окреме питання, якщо все відповідає і все норм, то викручуйте руки ціной, мовляв за 70 забираю, може десь на рівні 80+ зійдетесь в ціні, якщо продавцю треба продати, а не торгувати обличчям... А що в ній особливого?Фактично прохідні кімнати, вікна на південь, мені це ніколи не подобалась, під ногами доволі жвавий рухливий голосливий проспект.Район рахується бандитський, хоча там поруч все є, махнув на швидкісний і в центрі.А ціна під 1400 за квадрат, це не дуже мало, скоріш за все трохи намахали з кубатурою.Не зрозуміло, що вони залишають, можливо всі ніштяхи тіпа шафи і кухні, холодильника пійдуть за окрему плату.Якщо вам сподобалось, то сходіть на перегляд, зрівняйте все за і проти.Ну, а вже ціна то окреме питання, якщо все відповідає і все норм, то викручуйте руки ціной, мовляв за 70 забираю, може десь на рівні 80+ зійдетесь в ціні, якщо продавцю треба продати, а не торгувати обличчям...

Хм.Окна на юго-запад а не чисто на юг. Мне это не минус а скорее плюс.Трасса да, надо будет вживую понаблюдать.Оттуда жена, теща, им район нравится, да и я смотрел, ничего особо маргинального именно в той локации не заметил.Не нравится «приступок» в зону к кухонной стенке и в коридоре.К чему это?!Не будешь ли перецепляться постоянно…Нет ли перепланировки с перемещением кухни из одной из комнат?Просто двушки в том микрорайоне в соседних новых домах обычно от 130 были, и даже сейчас не упало ничего…