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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:27
somilitark написав:
А що в ній особливого?
Фактично прохідні кімнати, вікна на південь, мені це ніколи не подобалась, під ногами доволі жвавий рухливий голосливий проспект.
Район рахується бандитський, хоча там поруч все є, махнув на швидкісний і в центрі.
А ціна під 1400 за квадрат, це не дуже мало, скоріш за все трохи намахали з кубатурою.
Не зрозуміло, що вони залишають, можливо всі ніштяхи тіпа шафи і кухні, холодильника пійдуть за окрему плату.
Якщо вам сподобалось, то сходіть на перегляд, зрівняйте все за і проти.
Ну, а вже ціна то окреме питання, якщо все відповідає і все норм, то викручуйте руки ціной, мовляв за 70 забираю, може десь на рівні 80+ зійдетесь в ціні, якщо продавцю треба продати, а не торгувати обличчям...
Хм.
Окна на юго-запад а не чисто на юг. Мне это не минус а скорее плюс.
Трасса да, надо будет вживую понаблюдать.
Оттуда жена, теща, им район нравится, да и я смотрел, ничего особо маргинального именно в той локации не заметил.
Не нравится «приступок» в зону к кухонной стенке и в коридоре.
К чему это?!
Не будешь ли перецепляться постоянно…
Нет ли перепланировки с перемещением кухни из одной из комнат?
Просто двушки в том микрорайоне в соседних новых домах обычно от 130 были, и даже сейчас не упало ничего…
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:38
beee написав: Ромасик написав: beee написав:
до войны хотел 90 куе. продал щас за 120куе. (продавал нехотя)
Что прямо так нехотя хотел по 90, а они пришли, говорят, мужик, давай за 120? Война все же на дворе. Доллар по 40. Не бережешь ты себя.
С началом войны я продавал за 120 без торга. В прошлом году была мысль продать за 90, был покупатель и это было до перевода целевого назначения.
Себестоимость около 140
Может что-то и так. Я от домов далек. Знаю некоторых чудаков, которые готовят дачи для зимовки. Кто их знает этих чудаков с лишними 100к
Тем более целевое назначение стало правильным.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:40
Вот и осень пришла. А беженцы от жд вокзала до кржн так и не добежали.
Кто был ответственный за жд вокзал?
Был только что на вокзале, народу тьма. Приблуды жалуются, что такси в ночное время на левый берег 400 грн.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:46
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:49
барабашов написав:я на прошлой неделе с 10 до 11ти утра
пока завтракал видел у нас на Набке в Днепре два автовоза с крузаками новыми для автосалона на Тополе. С машинами по 105-135куе, и это при курсе 41 в прифронтовом городе который кацапы мечтают взять. Автосалон Лексус у нас на Набке с начала года продал 20 LX600 по цене от 140(сколько с 24.02 не в курсе)
в городе где есть приличное жильё за 30куе и это не смартсарай от Муха.
А какой был день недели? Я тоже так хочу.
Это и неудивительно, Днепр - главный центр распределения гумманитарки.
Но измерять кржн автовозами не совсем правильно.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:50
Ромасик написав:
Вот и осень пришла. А беженцы от жд вокзала до кржн так и не добежали.
Кто был ответственный за жд вокзал?
Был только что на вокзале, народу тьма. Приблуды жалуются, что такси в ночное время на левый берег 400 грн.
Какой-то противоречивый пост.
КРЖН продолжает канабализировать РН Восточной Украины. Кацапы сейчас делают Харьков и Николаев непригодными для жизни. При чем если у Николаева есть шансы на прекращение пца после освобождения Херсона, то у Харькова шансов нет. Харьков крупнейший деловой центр после Киева. Поедут ли из Харькова люди на Запад Украины? Вряд ли. Уедут ли все в Европу - тоже нет. Это пц что КРЖН подпитывается таким образом, но это реальность.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:57
Zebra написав:
Все кто с валютными заначками с умом подошел к войне - ждите. В Сирии недвига в обвалилась в 2 раза в первые годы войны, не вижу причин чтоб тут того же самого не произошло.
Клоуни і ріелтори - проти!
airmax78 написав:
Это пц что КРЖН подпитывается таким образом, но это реальность.
Друже Аеромакс!
Щоб купити нерухомість в Києві, власнику нерухомості в Харкові - треба її продати і докласти трохи бабла. Трохи - це кілька десятків тисяч. у.о. Сума непідйомна для пересічного.
Тому - навіть не мрійте !
.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 01 вер, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 09:58
airmax78 написав: Ромасик написав:
Вот и осень пришла. А беженцы от жд вокзала до кржн так и не добежали.
Кто был ответственный за жд вокзал?
Был только что на вокзале, народу тьма. Приблуды жалуются, что такси в ночное время на левый берег 400 грн.
Какой-то противоречивый пост.
КРЖН продолжает канабализировать РН Восточной Украины. Кацапы сейчас делают Харьков и Николаев непригодными для жизни. При чем если у Николаева есть шансы на прекращение пца после освобождения Херсона, то у Харькова шансов нет. Харьков крупнейший деловой центр после Киева. Поедут ли из Харькова люди на Запад Украины? Вряд ли. Уедут ли все в Европу - тоже нет. Это пц что КРЖН подпитывается таким образом, но это реальность.
Чтоб подпитывать КРЖН нужно сначала продать свое в своем захалустье, доложить и войти в КРЖН. А так, чтоб взять 100-200 куе и отслюнявить за хотелки КРНЖ с непонятными перспективами (а вдруг упадет в цене, война ж), когда за 100-200 куе можно что-то в Европе найти, раз уж покидать родные пенаты, где и евро уже на паритете и падать в цене оно там в Европе не должно...
Харьков кстати живет своей жизнью, те 1-2 прилета в день, никакой погоды не делают.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:00
Zebra написав:
Харьков кстати живет своей жизнью
Так!
Харківчани - мужні люди.
Живуть і працюють під обстрілами.
Дехто (жінки з дітьми) з,їхали, проте більшість - тримається.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:09
sequence написав: striped написав:
..
Если звонков нет, продажи вокруг 0, то можно ли говорить о рыночных ценах?
..
деньги пока не сильно надо, наверное. Понадобятся - будут пытаться продать с "аукциона на понижение"
Да, не забываем, дно было через 2-3 года
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Ромасик
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