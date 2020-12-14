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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:14
Ромасик написав: sequence написав: striped написав:
..
Если звонков нет, продажи вокруг 0, то можно ли говорить о рыночных ценах?
..
деньги пока не сильно надо, наверное. Понадобятся - будут пытаться продать с "аукциона на понижение"
Да, не забываем, дно было через 2-3 года
Дно было через год-полтора после остановки "горячей" фазы войны.
Сейчас война в самом разгаре
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:14
Voistov написав: somilitark написав:
А що в ній особливого?
Фактично прохідні кімнати, вікна на південь, мені це ніколи не подобалась, під ногами доволі жвавий рухливий голосливий проспект.
Район рахується бандитський, хоча там поруч все є, махнув на швидкісний і в центрі.
А ціна під 1400 за квадрат, це не дуже мало, скоріш за все трохи намахали з кубатурою.
Не зрозуміло, що вони залишають, можливо всі ніштяхи тіпа шафи і кухні, холодильника пійдуть за окрему плату.
Якщо вам сподобалось, то сходіть на перегляд, зрівняйте все за і проти.
Ну, а вже ціна то окреме питання, якщо все відповідає і все норм, то викручуйте руки ціной, мовляв за 70 забираю, може десь на рівні 80+ зійдетесь в ціні, якщо продавцю треба продати, а не торгувати обличчям...
Хм.
Окна на юго-запад а не чисто на юг. Мне это не минус а скорее плюс.
Трасса да, надо будет вживую понаблюдать.
Оттуда жена, теща, им район нравится, да и я смотрел, ничего особо маргинального именно в той локации не заметил.
Не нравится «приступок» в зону к кухонной стенке и в коридоре.
К чему это?!
Не будешь ли перецепляться постоянно…
Нет ли перепланировки с перемещением кухни из одной из комнат?
Просто двушки в том микрорайоне в соседних новых домах обычно от 130 были, и даже сейчас не упало ничего…
Залишилось тільке одне, це записатися на перегляд і все самостійно з'ясувати.
Успіхів.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:18
sequence написав:
Сейчас война в самом разгаре
Думаю, що через місяць-два - війна піде "на спад"...
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:24
airmax78 написав:
Это пц что КРЖН подпитывается таким образом, но это реальность.
Щось ваші останні пости якійсь дуже беземоційні і пригнічені, ви морально виглядаєте як розчавлений комарік на стіні.
Бачу що до вас реальність таки прийшла, вірніше почала приходити.
Але це ще не остаточна реальність, війна зайшла в глухий кут, як і наша економіка, яка більш менш балансує тільки завдячуючи дефолту і вливанням 2.5-3 ярда в місяць допомоги.
Милиці можуть забрати і буде боляче.
На носі опалювпльний сезон з не зрозумілими переспективами.
Ми вистояли, але ще ніхто не може сказати, що все погане позаду, а от економіці і цінам на житло точно буде гірше.
Все просто. Зараз напевне ще мед, я маю на увазі ціни для продавців нерухомості, хоча у вас така цукерка, що одиниці захочуть ту лялю.
І ці одиниці називають батальйон Монако...
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:33
Ромасик написав:
Приблуды жалуются, что такси в ночное время на левый берег 400 грн.
Вночі і 1000 легко може бути
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:38
Faceless написав: Ромасик написав:
Приблуды жалуются, что такси в ночное время на левый берег 400 грн.
Вночі і 1000 легко може бути
Комендантський час вночі в Києві - вже відмінили????
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:39
somilitark написав: airmax78 написав:
Это пц что КРЖН подпитывается таким образом, но это реальность.
Щось ваші останні пости якійсь дуже беземоційні і пригнічені, ви морально виглядаєте як розчавлений комарік на стіні.
Бачу що до вас реальність таки прийшла, вірніше почала приходити.
Але це ще не остаточна реальність, війна зайшла в глухий кут, як і наша економіка, яка більш менш балансує тільки завдячуючи дефолту і вливанням 2.5-3 ярда в місяць допомоги.
Милиці можуть забрати і буде боляче.
На носі опалювпльний сезон з не зрозумілими переспективами.
Ми вистояли, але ще ніхто не може сказати, що все погане позаду, а от економіці і цінам на житло точно буде гірше.
Все просто. Зараз напевне ще мед, я маю на увазі ціни для продавців нерухомості, хоча у вас така цукерка, що одиниці захочуть ту лялю.
І ці одиниці називають батальйон Монако...
Тому що я в депресії. Запитав у контори яка мені меблі до санвузлів робила чи можуть вони зробити пенал - а вони не відповідають. А у інших я не можу замовити - буде відрізнятись. А без пеналу в гостьовому санвузлі нема куди ховати увесь мотлох та пральні засоби.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:41
Frant написав: Faceless написав: Ромасик написав:
Приблуды жалуются, что такси в ночное время на левый берег 400 грн.
Вночі і 1000 легко може бути
Комендантський час вночі в Києві - вже відмінили????
Є таксі з спецперепустками, але їх мало, от вони й заламують ціну
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:45
Ромасик написав: sequence написав: striped написав:
..
Если звонков нет, продажи вокруг 0, то можно ли говорить о рыночных ценах?
..
деньги пока не сильно надо, наверное. Понадобятся - будут пытаться продать с "аукциона на понижение"
Да, не забываем, дно было через 2-3 года
Если бы не безвиз с евровидением, то спуск ко дну не прекращался б.
Сейчас уже играют такие факторы, надежда что в этот раз рф действительно дадут по шапке и подвижки в евроинтеграции\перевооружении. Если пойдут американские танки и самолеты, кржн удержится. А вот одних харьковских беженцев хватит максимум чтобы не зачахнуть аренде.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:21
somilitark написав:
Залишилось тільке одне, це записатися на перегляд і все самостійно з'ясувати.
Успіхів.
Кстати это было бы хорошей проверкой самого сервиса - насколько они выступают на стороне покупателя. Потому что в описании написано и что все проверено, и что все остается. Мне лично понравился этот 3D-тур. Не так как на ОЛХе сфоткали стояк в туалете и на заглавную повесили, а из дополнительных фото - какой-то перекошенный снимок потолка и советский сервант.
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