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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10239102401024110242

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 116
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:25

  somilitark написав:Ми вистояли, але ще ніхто не може сказати, що все погане позаду, а от економіці і цінам на житло точно буде гірше.
Все просто. Зараз напевне ще мед, я маю на увазі ціни для продавців нерухомості, хоча у вас така цукерка, що одиниці захочуть ту лялю.
І ці одиниці називають батальйон Монако...


Кстати обратил внимание на количество дорогих машин в потоке - мне кажется, что раньше стоимость авто от светофора до светофора была повыше.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:39

Може просто втомились від війни?)))

  airmax78 написав:Тому що я в депресії

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  #<1 ... 10239102401024110242
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