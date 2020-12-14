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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:25
somilitark написав:
Ми вистояли, але ще ніхто не може сказати, що все погане позаду, а от економіці і цінам на житло точно буде гірше.
Все просто. Зараз напевне ще мед, я маю на увазі ціни для продавців нерухомості, хоча у вас така цукерка, що одиниці захочуть ту лялю.
І ці одиниці називають батальйон Монако...
Кстати обратил внимание на количество дорогих машин в потоке - мне кажется, что раньше стоимость авто от светофора до светофора была повыше.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:39
airmax78 написав:
Тому що я в депресії
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