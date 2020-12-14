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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 вер, 2022 12:00
airmax78 написав:
КРЖН продолжает канализировать РН Восточной Украины. Кацапы сейчас делают Харьков и Николаев непригодными для жизни.
у Харькова шансов нет. Харьков крупнейший деловой центр после Киева. Поедут ли из Харькова
люди на Запад Украины? Вряд ли.
Уедут ли все в Европу - тоже нет.
vhata написав: beee написав:
Подскажите что делать. ?
Полтава
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:12
flysoulfly написав:
airmax78 написав:
КРЖН продолжает канализировать РН Восточной Украины. Кацапы сейчас делают Харьков и Николаев непригодными для жизни.
у Харькова шансов нет. Харьков крупнейший деловой центр после Киева. Поедут ли из Харькова
люди на Запад Украины? Вряд ли.
Уедут ли все в Европу - тоже нет.
vhata написав: beee написав:
Подскажите что делать. ?
Полтава
Да, это было смешно.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:19
striped написав:
Кстати это было бы хорошей проверкой самого сервиса - насколько они выступают на стороне покупателя.
Сервіс на стороні тих, хто платить йому гроші.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:46
Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:05
reus написав:
Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.
Это дно? Ниже уже не будет?
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