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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10240102411024210243>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 116
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:00

  airmax78 написав:КРЖН продолжает канализировать РН Восточной Украины. Кацапы сейчас делают Харьков и Николаев непригодными для жизни.

у Харькова шансов нет. Харьков крупнейший деловой центр после Киева.
Поедут ли из Харькова люди на Запад Украины? Вряд ли.
Уедут ли все в Европу - тоже нет.


8)
  vhata написав:
  beee написав:Подскажите что делать. ?

Полтава
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:12

  flysoulfly написав:
  airmax78 написав:КРЖН продолжает канализировать РН Восточной Украины. Кацапы сейчас делают Харьков и Николаев непригодными для жизни.

у Харькова шансов нет. Харьков крупнейший деловой центр после Киева.
Поедут ли из Харькова люди на Запад Украины? Вряд ли.
Уедут ли все в Европу - тоже нет.


8)
  vhata написав:
  beee написав:Подскажите что делать. ?

Полтава

Да, это было смешно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:19

  striped написав:Кстати это было бы хорошей проверкой самого сервиса - насколько они выступают на стороне покупателя.

Сервіс на стороні тих, хто платить йому гроші.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:05

  reus написав:Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.

Это дно? Ниже уже не будет?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:18

  sequence написав: Дно было через год-полтора после остановки "горячей" фазы войны.
Сейчас война в самом разгаре

Судя по пляскам на майдане, разгар пройден. В марте плясунов не видел. Забились под коряги и прав не требовали.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:21

  Олежан написав:
  reus написав:Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.

Это дно? Ниже уже не будет?

Обязательно будет
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:25

  Damien написав:
  Олежан написав:
  reus написав:Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.

Это дно? Ниже уже не будет?

Обязательно будет

обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин
за час, 3 группы людей приходило смотреть авто
одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели

думаем
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:29

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Приблуды жалуются, что такси в ночное время на левый берег 400 грн.

Вночі і 1000 легко може бути

Я бы больше драл - еще 400 грн на тро. А то разьездились
  Frant написав:Комендантський час вночі в Києві - вже відмінили????

Отож
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 01 вер, 2022 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 13:29

  Ромасик написав:..
Судя по пляскам на майдане, разгар пройден. В марте плясунов не видел. Забились под коряги и прав не требовали.

цыплят по осени считают
sequence
 
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