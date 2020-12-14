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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 вер, 2022 12:00
airmax78 написав:
КРЖН продолжает канализировать РН Восточной Украины. Кацапы сейчас делают Харьков и Николаев непригодными для жизни.
у Харькова шансов нет. Харьков крупнейший деловой центр после Киева. Поедут ли из Харькова
люди на Запад Украины? Вряд ли.
Уедут ли все в Европу - тоже нет.
vhata написав: beee написав:
Подскажите что делать. ?
Полтава
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flysoulfly
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:12
flysoulfly написав:
airmax78 написав:
КРЖН продолжает канализировать РН Восточной Украины. Кацапы сейчас делают Харьков и Николаев непригодными для жизни.
у Харькова шансов нет. Харьков крупнейший деловой центр после Киева. Поедут ли из Харькова
люди на Запад Украины? Вряд ли.
Уедут ли все в Европу - тоже нет.
vhata написав: beee написав:
Подскажите что делать. ?
Полтава
Да, это было смешно.
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airmax78
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:19
striped написав:
Кстати это было бы хорошей проверкой самого сервиса - насколько они выступают на стороне покупателя.
Сервіс на стороні тих, хто платить йому гроші.
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Frant
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:46
Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.
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reus
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:05
reus написав:
Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.
Это дно? Ниже уже не будет?
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Олежан
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:18
sequence написав:
Дно было через год-полтора после остановки "горячей" фазы войны.
Сейчас война в самом разгаре
Судя по пляскам на майдане, разгар пройден. В марте плясунов не видел. Забились под коряги и прав не требовали.
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Ромасик
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:21
Олежан написав: reus написав:
Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.
Это дно? Ниже уже не будет?
Обязательно будет
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Damien
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:25
Damien написав: Олежан написав: reus написав:
Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.
Это дно? Ниже уже не будет?
Обязательно будет
обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин
за час, 3 группы людей приходило смотреть авто
одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели
думаем
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Олежан
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:29
Faceless написав: Ромасик написав:
Приблуды жалуются, что такси в ночное время на левый берег 400 грн.
Вночі і 1000 легко може бути
Я бы больше драл - еще 400 грн на тро. А то разьездились
Frant написав:
Комендантський час вночі в Києві - вже відмінили????
Отож
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 01 вер, 2022 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:29
Ромасик написав:
..
Судя по пляскам на майдане, разгар пройден. В марте плясунов не видел. Забились под коряги и прав не требовали.
цыплят по осени считают
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sequence
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