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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:16
Damien
Вам надо лично встретиться наверное и устроить спарринг, хотя бы на языках, как Жирик и подонки
Вы в Киеве живёте?
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барабашов
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Додано: Чет 01 вер, 2022 14:26
reus написав:
Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.
2.95 за квартиру под аренду в ФК1?
Очень скромная у меня хотелка за прелесть. Надо повышать.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 14:35
Faceless написав: Frant написав: Faceless написав:
[quote="5480980:Ромасик"/Приблуды жалуются, что такси в ночное время на левый берег 400 грн./
Вночі і 1000 легко може бути
Комендантський час вночі в Києві - вже відмінили????
Є таксі з спецперепустками, але їх мало, от вони й заламують ціну
Такси?
Странно что нет Прохожего с завываниями про кидстафф.
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rjkz
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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