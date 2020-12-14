Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.
2.95 за квартиру под аренду в ФК1? Очень скромная у меня хотелка за прелесть. Надо повышать.
В сегодняшней ситуации я бы ожидал цену ФК1 на уровне не более 1 куе без ремонта и от силы 1.8-2 куе с очень хорошим ремонтом и техникой (я бы по такой цене уже покупать не стал). 2.95 за квартиру, которая делалась под ремонт и 3 года сдавалась - я бы сказал, что это дорого даже для довоенных цен.
Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин за час, 3 группы людей приходило смотреть авто одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели
Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин за час, 3 группы людей приходило смотреть авто одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели
Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин за час, 3 группы людей приходило смотреть авто одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели