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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10241102421024310244>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 117
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
3%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:16

Damien
Вам надо лично встретиться наверное и устроить спарринг, хотя бы на языках, как Жирик и подонки
Вы в Киеве живёте?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:26

  reus написав:Вести с полей. Общался сегодня со своим соседом, он владелец нескольких квартир в ФК1. Говорит, что недавно продал 1к. квартиру за 2,95 куе за квадрат. Ремонт приличный, но делал 4 года назад, после арендаторов. Продавал 3 месяца.

2.95 за квартиру под аренду в ФК1? :shock: Очень скромная у меня хотелка за прелесть. Надо повышать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:35

  Faceless написав:
  Frant написав:
  Faceless написав:[quote="5480980:Ромасик"/Приблуды жалуются, что такси в ночное время на левый берег 400 грн./
Вночі і 1000 легко може бути

Комендантський час вночі в Києві - вже відмінили????

Є таксі з спецперепустками, але їх мало, от вони й заламують ціну


Такси?
Странно что нет Прохожего с завываниями про кидстафф.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:49

  rjkz написав:..
Такси?
Странно что нет Прохожего с завываниями про кидстафф.
:mrgreen:

забыли ссылку на свою ветку )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В сегодняшней ситуации я бы ожидал цену ФК1 на уровне не более 1 куе без ремонта и от силы 1.8-2 куе с очень хорошим ремонтом и техникой (я бы по такой цене уже покупать не стал). 2.95 за квартиру, которая делалась под ремонт и 3 года сдавалась - я бы сказал, что это дорого даже для довоенных цен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:59

  Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин
за час, 3 группы людей приходило смотреть авто
одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели

думаем
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/avto/ ... ki-avgusta
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:01

  Vadim_ написав:
  Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин
за час, 3 группы людей приходило смотреть авто
одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели

думаем
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/avto/ ... ki-avgusta

я сказал КОМИССИОННЫЙ салон

Ч - Читаем
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:17

  Олежан написав:
думаем


А еще можно глянуть сколько квартир в новолипках вывалили на продажу и как их разметают. Видно сдают тачки в комиссионку чтобы поскорее забетонироваться среди успешных.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вот кавалирка за 1 млн - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-lip ... DYUPy.html

И ее же можно снять за 3500 - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... KJct2.html

Сколько аренд без учета амортизации получается?
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:45

  Vadim_ написав:
  Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин
за час, 3 группы людей приходило смотреть авто
одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели

думаем
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/avto/ ... ki-avgusta


для полноты картины, поинтересуйтесь наличием новых автомобилей
Slon_Nosov
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