Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В сегодняшней ситуации я бы ожидал цену ФК1 на уровне не более 1 куе без ремонта и от силы 1.8-2 куе с очень хорошим ремонтом и техникой (я бы по такой цене уже покупать не стал). 2.95 за квартиру, которая делалась под ремонт и 3 года сдавалась - я бы сказал, что это дорого даже для довоенных цен.
Квартиру, я видел. Он мне предлагал ее купить еще в июне за 3 куе за квадрат. Я в шутку сказал, что откуплю пАпизже за стоимость ремонта Правда квартира в хорошем состоянии, качественный ремонт, даже по моей субъективной оценке, но 3 года после арендаторов и за 2.95 куе за квадрат, я не поверил, пока он мне не показал доки.
airmax78 написав:В сегодняшней ситуации я бы ожидал цену ФК1 на уровне не более 1 куе без ремонта и от силы 1.8-2 куе с очень хорошим ремонтом и техникой (я бы по такой цене уже покупать не стал). 2.95 за квартиру, которая делалась под ремонт и 3 года сдавалась - я бы сказал, что это дорого даже для довоенных цен.
Квартиру, я видел. Он мне предлагал ее купить еще в июне за 3 куе за квадрат. Я в шутку сказал, что откуплю пАпизже за стоимость ремонта Правда квартира в хорошем состоянии, качественный ремонт, даже по моей субъективной оценке, но 3 года после арендаторов и за 2.95 куе за квадрат, я не поверил, пока он мне не показал доки.
Які ще доки? Розписку продано по 2950 за квадрат?) Чи в гривні по курсу 41?))) Казкарики зараз прикольні.