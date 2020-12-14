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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10241102421024310244

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 117
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
3%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:04

  striped написав:
  Олежан написав:
думаем


А еще можно глянуть сколько квартир в новолипках вывалили на продажу и как их разметают. Видно сдают тачки в комиссионку чтобы поскорее забетонироваться среди успешных.

самая дешевая 1к квартира в Новопечерских липках - $3050 за метр
и это БЕЗ ремонта!
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =392071463

а вы удивляетесь что фк 1к с ремонтом крутым продалась за $2950
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:12

  airmax78 написав:В сегодняшней ситуации я бы ожидал цену ФК1 на уровне не более 1 куе без ремонта и от силы 1.8-2 куе с очень хорошим ремонтом и техникой (я бы по такой цене уже покупать не стал). 2.95 за квартиру, которая делалась под ремонт и 3 года сдавалась - я бы сказал, что это дорого даже для довоенных цен.

Квартиру, я видел. Он мне предлагал ее купить еще в июне за 3 куе за квадрат. Я в шутку сказал, что откуплю пАпизже за стоимость ремонта :D Правда квартира в хорошем состоянии, качественный ремонт, даже по моей субъективной оценке, но 3 года после арендаторов и за 2.95 куе за квадрат, я не поверил, пока он мне не показал доки.
reus
 
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Подякував: 328 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:21

  reus написав:
  airmax78 написав:В сегодняшней ситуации я бы ожидал цену ФК1 на уровне не более 1 куе без ремонта и от силы 1.8-2 куе с очень хорошим ремонтом и техникой (я бы по такой цене уже покупать не стал). 2.95 за квартиру, которая делалась под ремонт и 3 года сдавалась - я бы сказал, что это дорого даже для довоенных цен.

Квартиру, я видел. Он мне предлагал ее купить еще в июне за 3 куе за квадрат. Я в шутку сказал, что откуплю пАпизже за стоимость ремонта :D Правда квартира в хорошем состоянии, качественный ремонт, даже по моей субъективной оценке, но 3 года после арендаторов и за 2.95 куе за квадрат, я не поверил, пока он мне не показал доки.


Які ще доки? Розписку продано по 2950 за квадрат?) Чи в гривні по курсу 41?))) Казкарики зараз прикольні.
xio13
 
Повідомлень: 684
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Подякував: 0 раз.
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