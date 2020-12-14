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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 вер, 2022 17:44
beee написав:
Кстати, ребята спасибо большое за советы. Вы очень помогли. Теперь 4 комнатная квартира в яр.граде будет складом вещей.
Я считаю это очень мудрая и выгодная инвестиция - недорогой, сухой склад в исторической центре
Тебе не надоело дичь писать, школьник?
Кем ты там у Кавуна работаешь, менеджером по сказкам?
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xio13
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:51
airmax78 написав: beee написав:
Не сильно слушайте всепропальщиков. Я сегодня был в Яр.граде на -1 в 10 секции. Пустых мест в паркинге почти нет. Такого движения не было до войны.
Звуки перфораторов слышно.
Я даже решил комуналку погасить, все 38 тыщ
Пока я свое машиноместо сдать не могу.
Я так понял, пока нет доков на паркинг, все ставят днём на шару
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beee
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