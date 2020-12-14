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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10242102431024410245

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 117
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
3%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:44

  beee написав:Кстати, ребята спасибо большое за советы. Вы очень помогли. Теперь 4 комнатная квартира в яр.граде будет складом вещей.
Я считаю это очень мудрая и выгодная инвестиция - недорогой, сухой склад в исторической центре

Тебе не надоело дичь писать, школьник?
Кем ты там у Кавуна работаешь, менеджером по сказкам?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:51

  airmax78 написав:
  beee написав:Не сильно слушайте всепропальщиков. Я сегодня был в Яр.граде на -1 в 10 секции. Пустых мест в паркинге почти нет. Такого движения не было до войны.
Звуки перфораторов слышно.
Я даже решил комуналку погасить, все 38 тыщ

Пока я свое машиноместо сдать не могу.

Я так понял, пока нет доков на паркинг, все ставят днём на шару
beee
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