Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Кстати, ребята спасибо большое за советы. Вы очень помогли. Теперь 4 комнатная квартира в яр.граде будет складом вещей. Я считаю это очень мудрая и выгодная инвестиция - недорогой, сухой склад в исторической центре
Тебе не надоело дичь писать, школьник? Кем ты там у Кавуна работаешь, менеджером по сказкам?
beee написав:Не сильно слушайте всепропальщиков. Я сегодня был в Яр.граде на -1 в 10 секции. Пустых мест в паркинге почти нет. Такого движения не было до войны. Звуки перфораторов слышно. Я даже решил комуналку погасить, все 38 тыщ
Пока я свое машиноместо сдать не могу.
Я так понял, пока нет доков на паркинг, все ставят днём на шару
xio13 написав:Які ще доки? Розписку продано по 2950 за квадрат?) Чи в гривні по курсу 41?))) Казкарики зараз прикольні.
Нотаріальну копію договору купівлі-продажу з ціною в грн. по курсу долара. Оформляли за реальну ціну. Довіряти інформації, чи ні, це ваша особиста справа. Я нікому нічого не збираюся доводити. Інфа для тих, хто хоче реально купити/продати.
xio13 написав:Які ще доки? Розписку продано по 2950 за квадрат?) Чи в гривні по курсу 41?))) Казкарики зараз прикольні.
Нотаріальну копію договору купівлі-продажу з ціною в грн. по курсу долара. Оформляли за реальну ціну. Довіряти інформації, чи ні, це ваша особиста справа. Я нікому нічого не збираюся доводити. Інфа для тих, хто хоче реально купити/продати.
По якому курсу доллара? 36.6 чи 41?
по дате договора нотарь ставит эквивалент.Я просил завысить,чтоб были белые больше,нотарю пох какая цифра,а покупан не против был.
airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.
airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.
airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.
Чому не налазить? Зараз багато релокейту та ліквідації бізнесів, якщо немає бажання емігрувати, треба десь жити/працювати і одночасно заморозити пів-ляма – Київ для цього точно кращий за Львів чи Одесу. Через 10-20 років продасть за лям, запам'ятайте цей твіт.
airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.
Чому не налазить? Зараз багато релокейту та ліквідації бізнесів, якщо немає бажання емігрувати, треба десь жити/працювати і одночасно заморозити пів-ляма – Київ для цього точно кращий за Львів чи Одесу. Через 10-20 років продасть за лям, запам'ятайте цей твіт.
Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин за час, 3 группы людей приходило смотреть авто одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели
airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.