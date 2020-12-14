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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10243102441024510246>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 117
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
3%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:44

  beee написав:Кстати, ребята спасибо большое за советы. Вы очень помогли. Теперь 4 комнатная квартира в яр.граде будет складом вещей.
Я считаю это очень мудрая и выгодная инвестиция - недорогой, сухой склад в исторической центре

Тебе не надоело дичь писать, школьник?
Кем ты там у Кавуна работаешь, менеджером по сказкам?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:51

  airmax78 написав:
  beee написав:Не сильно слушайте всепропальщиков. Я сегодня был в Яр.граде на -1 в 10 секции. Пустых мест в паркинге почти нет. Такого движения не было до войны.
Звуки перфораторов слышно.
Я даже решил комуналку погасить, все 38 тыщ

Пока я свое машиноместо сдать не могу.

Я так понял, пока нет доков на паркинг, все ставят днём на шару
beee
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:54

  xio13 написав:
  reus написав:
  xio13 написав:Які ще доки? Розписку продано по 2950 за квадрат?) Чи в гривні по курсу 41?))) Казкарики зараз прикольні.
Нотаріальну копію договору купівлі-продажу з ціною в грн. по курсу долара. Оформляли за реальну ціну. Довіряти інформації, чи ні, це ваша особиста справа. Я нікому нічого не збираюся доводити. Інфа для тих, хто хоче реально купити/продати.


По якому курсу доллара? 36.6 чи 41?

У попередньому 41, в основному договорі 36.6
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:55

  xio13 написав:
  reus написав:
  xio13 написав:Які ще доки? Розписку продано по 2950 за квадрат?) Чи в гривні по курсу 41?))) Казкарики зараз прикольні.
Нотаріальну копію договору купівлі-продажу з ціною в грн. по курсу долара. Оформляли за реальну ціну. Довіряти інформації, чи ні, це ваша особиста справа. Я нікому нічого не збираюся доводити. Інфа для тих, хто хоче реально купити/продати.


По якому курсу доллара? 36.6 чи 41?

по дате договора нотарь ставит эквивалент.Я просил завысить,чтоб были белые больше,нотарю пох какая цифра,а покупан не против был.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:15

  reus написав:
  airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.

Еду в Киев, пока на КРЖН деньги не закончились.
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:20

  reus написав:
  airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.

Чому не налазить? Зараз багато релокейту та ліквідації бізнесів, якщо немає бажання емігрувати, треба десь жити/працювати і одночасно заморозити пів-ляма – Київ для цього точно кращий за Львів чи Одесу.
Через 10-20 років продасть за лям, запам'ятайте цей твіт.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:23

  zerocool написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.

Чому не налазить? Зараз багато релокейту та ліквідації бізнесів, якщо немає бажання емігрувати, треба десь жити/працювати і одночасно заморозити пів-ляма – Київ для цього точно кращий за Львів чи Одесу.
Через 10-20 років продасть за лям, запам'ятайте цей твіт.

Заплюсовав зі всіх своїх обліковок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:24

  Slon_Nosov написав:
  Vadim_ написав:
  Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин
за час, 3 группы людей приходило смотреть авто
одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели

думаем
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/avto/ ... ki-avgusta


для полноты картины, поинтересуйтесь наличием новых автомобилей

заказываешь комплектацию и потом привезут :wink: Комиссионка не то
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:39

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.

Еду в Киев, пока на КРЖН деньги не закончились.

Если НЛ ПА 5,1, то ваша прелесть улетит за 6-ть :D
reus
 
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