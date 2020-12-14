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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 01 вер, 2022 18:42
zerocool написав: reus написав: airmax78 написав:
Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.
Чому не налазить? Зараз багато релокейту та ліквідації бізнесів, якщо немає бажання емігрувати, треба десь жити/працювати і одночасно заморозити пів-ляма – Київ для цього точно кращий за Львів чи Одесу.
Через 10-20 років продасть за лям, запам'ятайте цей твіт.
Дай Бог,щоб так і трапилося. Але вважаю, що не на часі сьогодні влазити у бетон, треба трішки пАпізже. Я очікую -30%
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Додано: Чет 01 вер, 2022 19:14
beee написав:
Я заметил тенденцию - улучшения на фронте, звонят.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 19:17
airmax78 написав: beee написав:
Не сильно слушайте всепропальщиков. Я сегодня был в Яр.граде на -1 в 10 секции. Пустых мест в паркинге почти нет. Такого движения не было до войны.
Звуки перфораторов слышно.
Я даже решил комуналку погасить, все 38 тыщ
Пока я свое машиноместо сдать не могу.
Сдайте беее, а то он бедный круги наматывает
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_Klim
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