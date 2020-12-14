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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10243102441024510246

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 117
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
3%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 18:42

  zerocool написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Видите, Вы тоже согласны что цена эта на голову не налазит.
Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.

Чому не налазить? Зараз багато релокейту та ліквідації бізнесів, якщо немає бажання емігрувати, треба десь жити/працювати і одночасно заморозити пів-ляма – Київ для цього точно кращий за Львів чи Одесу.
Через 10-20 років продасть за лям, запам'ятайте цей твіт.

Дай Бог,щоб так і трапилося. Але вважаю, що не на часі сьогодні влазити у бетон, треба трішки пАпізже. Я очікую -30%
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:14

  beee написав:Я заметил тенденцию - улучшения на фронте, звонят.

Фальшстарт
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:17

  airmax78 написав:
  beee написав:Не сильно слушайте всепропальщиков. Я сегодня был в Яр.граде на -1 в 10 секции. Пустых мест в паркинге почти нет. Такого движения не было до войны.
Звуки перфораторов слышно.
Я даже решил комуналку погасить, все 38 тыщ

Пока я свое машиноместо сдать не могу.

Сдайте беее, а то он бедный круги наматывает
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:10

  Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин
за час, 3 группы людей приходило смотреть авто
одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели
думаем


Гонщик серебряной мечты и сюда заполз...Обедал он...Устрицами или омарами??Правду говори.На мойке элитных авто натирал лобовухи джипам и с Керхером метался в переднике непромокаемом??Как всегда подсматривал за людьми :mrgreen: То в ветке крипты выспрашивает сколько у кого крипты на счетах,в жизни реальной за людьми следит.Может ты маньяк??Злочинець пісюнковий?? Обедал он...Да ты на последнюю сотку говнокоинов накупил в крипте и сделал уже 7 иксов,в противоположную сторону правда :lol: ,но это тоже результат,так тоже-уметь надо.Вот в ноль выйдешь в 2023году примерно-купишь себе шаурму,заслужил!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:56

  Олежан написав:
  Vadim_ написав:
  Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин
за час, 3 группы людей приходило смотреть авто
одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели

думаем
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/avto/ ... ki-avgusta

я сказал КОМИССИОННЫЙ салон

Ч - Читаем

Это сообщающиеся сосуды...
Vadim_
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