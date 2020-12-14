Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Не сильно слушайте всепропальщиков. Я сегодня был в Яр.граде на -1 в 10 секции. Пустых мест в паркинге почти нет. Такого движения не было до войны. Звуки перфораторов слышно. Я даже решил комуналку погасить, все 38 тыщ
Олежан написав:обедал рядом с комиссионным салоном элитных машин за час, 3 группы людей приходило смотреть авто одни по ходу были серьезно настроены, после тест драйва вернулись и дальше детально смотрели
reus написав:Да, цена для меня неожиданная. Но, вчера общался со знакомым риелтором, он хвастался, что продал 3к в НЛ за 5,1куе за квадрат. Говорит, что офигенный ремонт, но я думаю, что врет, т.к. мне сложно представить, что кто-то отлистал больше пол ляма за хату во время войны. Вот это точно на голову не налазит.
Чому не налазить? Зараз багато релокейту та ліквідації бізнесів, якщо немає бажання емігрувати, треба десь жити/працювати і одночасно заморозити пів-ляма – Київ для цього точно кращий за Львів чи Одесу. Через 10-20 років продасть за лям, запам'ятайте цей твіт.
Дай Бог,щоб так і трапилося. Але вважаю, що не на часі сьогодні влазити у бетон, треба трішки пАпізже. Я очікую -30%
-50% не вірите? А дарма!
Скритні МОПи і нові плінтуси - знеціняттся на -60...-70%. Тільки не зразу. Пару-трійку років треба
Vadim_ Сосуды не сосуды, а по нашей набке автовозы с Мерсами и Тойотами по 100-130куе к вам на Тополь прут как не в себе. Я думал шо только идиоты что с жиру бесятся и с крипты и недвиги по баснословному курсу выходят в материале себе купить поджопную небронированную повозку, да и ещё и не чёрную, за почти полтора кирпича.
Frant Какой Ваш прогноз по Signature, который пока ещё не введён в эксплуатацию и ремонтов там по сути нет, а сделать их в сегодняшних условиях даже при курсе 100 будет в валюте дороже чем допустим в 21м году?
Скритні МОПи і нові плінтуси - знеціняттся на -60...-70%. Тільки не зразу. Пару-трійку років треба
Я не виключаю -50%, але це буде при найгіршому сценарію розвитку подій, що маловірогідно. Все таки думаю,що впадемо не більше, ніж на 30%. Знецінення на 60% - 70% взагалі катастрофічний сценарій, в який я не вірю.
beee написав:Не сильно слушайте всепропальщиков. Я сегодня был в Яр.граде на -1 в 10 секции. Пустых мест в паркинге почти нет. Такого движения не было до войны. Звуки перфораторов слышно. Я даже решил комуналку погасить, все 38 тыщ
Пока я свое машиноместо сдать не могу.
Сдайте беее, а то он бедный круги наматывает
Я этого не писал. У нас паркинг выполняет роль разгрузки, например, продуктов, вещей и тп, посадки-высадки для всех жителей вне зависимости есть паркоместо или нет. Я сразу указал секцию. Есть ещё -2. Паркинг большой