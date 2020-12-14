Frant
Какой Ваш прогноз по Signature, который пока ещё не введён в эксплуатацию и ремонтов там по сути нет, а сделать их в сегодняшних условиях даже при курсе 100 будет в валюте дороже чем допустим в 21м году?
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:19
Frant
Какой Ваш прогноз по Signature, который пока ещё не введён в эксплуатацию и ремонтов там по сути нет, а сделать их в сегодняшних условиях даже при курсе 100 будет в валюте дороже чем допустим в 21м году?
Додано: Чет 01 вер, 2022 21:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я не виключаю -50%, але це буде при найгіршому сценарію розвитку подій, що маловірогідно. Все таки думаю,що впадемо не більше, ніж на 30%. Знецінення на 60% - 70% взагалі катастрофічний сценарій, в який я не вірю.
Додано: Чет 01 вер, 2022 21:48
Я этого не писал.
У нас паркинг выполняет роль разгрузки, например, продуктов, вещей и тп, посадки-высадки для всех жителей вне зависимости есть паркоместо или нет.
Я сразу указал секцию.
Есть ещё -2. Паркинг большой
Додано: Чет 01 вер, 2022 23:11
Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
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