Frant
Какой Ваш прогноз по Signature, который пока ещё не введён в эксплуатацию и ремонтов там по сути нет, а сделать их в сегодняшних условиях даже при курсе 100 будет в валюте дороже чем допустим в 21м году?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 вер, 2022 21:19
Frant
Какой Ваш прогноз по Signature, который пока ещё не введён в эксплуатацию и ремонтов там по сути нет, а сделать их в сегодняшних условиях даже при курсе 100 будет в валюте дороже чем допустим в 21м году?
Додано: Чет 01 вер, 2022 21:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я не виключаю -50%, але це буде при найгіршому сценарію розвитку подій, що маловірогідно. Все таки думаю,що впадемо не більше, ніж на 30%. Знецінення на 60% - 70% взагалі катастрофічний сценарій, в який я не вірю.
Додано: Чет 01 вер, 2022 21:48
Я этого не писал.
У нас паркинг выполняет роль разгрузки, например, продуктов, вещей и тп, посадки-высадки для всех жителей вне зависимости есть паркоместо или нет.
Я сразу указал секцию.
Есть ещё -2. Паркинг большой
Додано: Чет 01 вер, 2022 23:11
Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 02:36
Моя соседка продала такую же квартиру,только с хорошим видом на Маяковского,за полгода до войны,за 50000 дол.,отсюда делаю вывод,что это на сейчас очень дорого.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 02:59
Прям рівно за $50,000.00, дешевше ніж $700/м2? Тоді був майже пік цін, і не пам'ятаю таких цифр навіть близько, хоча 3к на троєщині не моніторив звичайно.
Та й зараз не більше десятка варіантів за ці гроші, і вони щоб продати, а не продавати.
Є і на правому березі,
ось це наприклад треш
а це вже цікавіше, якщо не замануха
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