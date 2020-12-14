RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10243102441024510246

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 117
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
3%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:19

Frant
Какой Ваш прогноз по Signature, который пока ещё не введён в эксплуатацию и ремонтов там по сути нет, а сделать их в сегодняшних условиях даже при курсе 100 будет в валюте дороже чем допустим в 21м году?
барабашов
 
Повідомлень: 2510
З нами з: 16.06.15
Подякував: 232 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:-50% не вірите?
А дарма!

Скритні МОПи і нові плінтуси - знеціняттся на -60...-70%.
Тільки не зразу.
Пару-трійку років треба

Я не виключаю -50%, але це буде при найгіршому сценарію розвитку подій, що маловірогідно. Все таки думаю,що впадемо не більше, ніж на 30%. Знецінення на 60% - 70% взагалі катастрофічний сценарій, в який я не вірю.
reus
 
Повідомлень: 3808
З нами з: 21.03.12
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:48

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Не сильно слушайте всепропальщиков. Я сегодня был в Яр.граде на -1 в 10 секции. Пустых мест в паркинге почти нет. Такого движения не было до войны.
Звуки перфораторов слышно.
Я даже решил комуналку погасить, все 38 тыщ

Пока я свое машиноместо сдать не могу.

Сдайте беее, а то он бедный круги наматывает

Я этого не писал.
У нас паркинг выполняет роль разгрузки, например, продуктов, вещей и тп, посадки-высадки для всех жителей вне зависимости есть паркоместо или нет.
Я сразу указал секцию.
Есть ещё -2. Паркинг большой
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 26.11.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:11

Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OWiqK.html
citramon
 
Повідомлень: 561
З нами з: 30.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 02:36

  citramon написав:Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OWiqK.html



Моя соседка продала такую же квартиру,только с хорошим видом на Маяковского,за полгода до войны,за 50000 дол.,отсюда делаю вывод,что это на сейчас очень дорого.
1973cc11
 
Повідомлень: 57
З нами з: 13.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 02:59

  1973cc11 написав:
  citramon написав:Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OWiqK.html



Моя соседка продала такую же квартиру,только с хорошим видом на Маяковского,за полгода до войны,за 50000 дол.,отсюда делаю вывод,что это на сейчас очень дорого.

Прям рівно за $50,000.00, дешевше ніж $700/м2? Тоді був майже пік цін, і не пам'ятаю таких цифр навіть близько, хоча 3к на троєщині не моніторив звичайно.

Та й зараз не більше десятка варіантів за ці гроші, і вони щоб продати, а не продавати.
Є і на правому березі,
ось це наприклад треш https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... O6aTr.html

а це вже цікавіше, якщо не замануха https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3-ko ... NHkzz.html
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 22.03.11
Подякував: 51 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10243102441024510246
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2305, 2306, 2307
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23068 12801303
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 18:10
zerocool
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4897139
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4228
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4348)
02.09.2022 03:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.