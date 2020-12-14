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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10243102441024510246

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 117
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
3%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:19

Frant
Какой Ваш прогноз по Signature, который пока ещё не введён в эксплуатацию и ремонтов там по сути нет, а сделать их в сегодняшних условиях даже при курсе 100 будет в валюте дороже чем допустим в 21м году?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:-50% не вірите?
А дарма!

Скритні МОПи і нові плінтуси - знеціняттся на -60...-70%.
Тільки не зразу.
Пару-трійку років треба

Я не виключаю -50%, але це буде при найгіршому сценарію розвитку подій, що маловірогідно. Все таки думаю,що впадемо не більше, ніж на 30%. Знецінення на 60% - 70% взагалі катастрофічний сценарій, в який я не вірю.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:48

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Не сильно слушайте всепропальщиков. Я сегодня был в Яр.граде на -1 в 10 секции. Пустых мест в паркинге почти нет. Такого движения не было до войны.
Звуки перфораторов слышно.
Я даже решил комуналку погасить, все 38 тыщ

Пока я свое машиноместо сдать не могу.

Сдайте беее, а то он бедный круги наматывает

Я этого не писал.
У нас паркинг выполняет роль разгрузки, например, продуктов, вещей и тп, посадки-высадки для всех жителей вне зависимости есть паркоместо или нет.
Я сразу указал секцию.
Есть ещё -2. Паркинг большой
beee
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 23:11

Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OWiqK.html
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 02:36

  citramon написав:Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OWiqK.html



Моя соседка продала такую же квартиру,только с хорошим видом на Маяковского,за полгода до войны,за 50000 дол.,отсюда делаю вывод,что это на сейчас очень дорого.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 02:59

  1973cc11 написав:
  citramon написав:Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OWiqK.html



Моя соседка продала такую же квартиру,только с хорошим видом на Маяковского,за полгода до войны,за 50000 дол.,отсюда делаю вывод,что это на сейчас очень дорого.

Прям рівно за $50,000.00, дешевше ніж $700/м2? Тоді був майже пік цін, і не пам'ятаю таких цифр навіть близько, хоча 3к на троєщині не моніторив звичайно.

Та й зараз не більше десятка варіантів за ці гроші, і вони щоб продати, а не продавати.
Є і на правому березі,
ось це наприклад треш https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... O6aTr.html

а це вже цікавіше, якщо не замануха https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3-ko ... NHkzz.html
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:00

  reus написав:
  Frant написав:-50% не вірите?
А дарма!

Скритні МОПи і нові плінтуси - знеціняттся на -60...-70%.
Тільки не зразу.
Пару-трійку років треба

Я не виключаю -50%, але це буде при найгіршому сценарію розвитку подій, що маловірогідно. Все таки думаю,що впадемо не більше, ніж на 30%. Знецінення на 60% - 70% взагалі катастрофічний сценарій, в який я не вірю.

Ви не вірите в здатність укро-бидло-їліта просирати території?
Ви вірити в здатність керманичів організувати виробництво хоча би патронного завода за 8 років????

Чавун, зерно, олія, тупість, примітивізм, популізм і клоунада - основні потуги керманичів. На більше вони не здатні.

-50% - це ще добре,якщо зупинимось на цьому.
Вже очевидно, що дороге житло знеціняттся в % більше, ніж ширпотреб.

Коли зрадників вішати почнемо - тоді виграємо війну. Навіть з генеральськими погонами.
Поки що цього немає і близько.
Де бакан, просравший Херсон і херсонську область? Осел нагородив свого друга орденом, як кошового???
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:09

  Ромасик написав:
  beee написав:Я заметил тенденцию - улучшения на фронте, звонят.

Фальшстарт

Клоуни пишуть, танцюють і балаболять)))
"Тріск хвороста у вогні - розмови простаків" - біблія.
Frant
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