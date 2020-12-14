Frant
Какой Ваш прогноз по Signature, который пока ещё не введён в эксплуатацию и ремонтов там по сути нет, а сделать их в сегодняшних условиях даже при курсе 100 будет в валюте дороже чем допустим в 21м году?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 вер, 2022 21:19
Frant
Какой Ваш прогноз по Signature, который пока ещё не введён в эксплуатацию и ремонтов там по сути нет, а сделать их в сегодняшних условиях даже при курсе 100 будет в валюте дороже чем допустим в 21м году?
Додано: Чет 01 вер, 2022 21:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я не виключаю -50%, але це буде при найгіршому сценарію розвитку подій, що маловірогідно. Все таки думаю,що впадемо не більше, ніж на 30%. Знецінення на 60% - 70% взагалі катастрофічний сценарій, в який я не вірю.
Додано: Чет 01 вер, 2022 21:48
Я этого не писал.
У нас паркинг выполняет роль разгрузки, например, продуктов, вещей и тп, посадки-высадки для всех жителей вне зависимости есть паркоместо или нет.
Я сразу указал секцию.
Есть ещё -2. Паркинг большой
Додано: Чет 01 вер, 2022 23:11
Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 02:36
Моя соседка продала такую же квартиру,только с хорошим видом на Маяковского,за полгода до войны,за 50000 дол.,отсюда делаю вывод,что это на сейчас очень дорого.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 02:59
Прям рівно за $50,000.00, дешевше ніж $700/м2? Тоді був майже пік цін, і не пам'ятаю таких цифр навіть близько, хоча 3к на троєщині не моніторив звичайно.
Та й зараз не більше десятка варіантів за ці гроші, і вони щоб продати, а не продавати.
Є і на правому березі,
ось це наприклад треш
а це вже цікавіше, якщо не замануха
Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:18
Моя соседка продала такую же квартиру,только с хорошим видом на Маяковского,за полгода до войны,за 50000 дол.,отсюда делаю вывод,что это на сейчас очень дорого.[/quote]
Прям рівно за $50,000.00, дешевше ніж $700/м2? Тоді був майже пік цін, і не пам'ятаю таких цифр навіть близько, хоча 3к на троєщині не моніторив звичайно.
Да,именно за 50. Могу по сроку ошибиться,может за год до войны. Я лично продал трешку перед ковидом по 660 дол.за метр,обжитый 10-и летний дом на Цветаевой.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну от дивіться, бомбер вже показує, що падіння цін КРЖН з початку війни 14%
Особисто вважаю, що буде мінус 60% від піків 2021 року.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:03
А роль паркинга что выполняет?
Вы писали, что вокруг севена и славутич круги наматываете. То наверное и в ЯГ скрутно с арендой паркинга?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:19
Я можу впевнено сказати, що все буде дешевшати, і довго - мінімум цін побачимо через два-три, навіть чотири роки.
Дорогий сегмент подешевшає у % більше, ніж ширпотребівський.
Квартира з євроремонтом за ціною якісного євроремонта - це нова реальність, яку багато хто ще не сприйняв.
Рентабельність орендного бізнесу - впала капітально.
Немає сенси робити гарні ремонти для орендарів.
Основне питання - коли укро-бидло-їліта наведе порядок в країні???
Альтернатива - зникнення держави з політичної карти світу. Поки що другий варіант більш ймовірний, ніж перший. 1:9.
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