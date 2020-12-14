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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:24
Ромасик написав: beee написав:
Я этого не писал.
У нас паркинг выполняет роль разгрузки
, например, продуктов, вещей и тп, посадки-высадки для всех жителей вне зависимости есть паркоместо или нет.
Я сразу указал секцию.
Есть ещё -2. Паркинг большой
А роль паркинга что выполняет?
Вы писали, что вокруг севена и славутич круги наматываете. То наверное и в ЯГ скрутно с арендой паркинга?
Севен и славутич реально забит.
ЯГ заселён слабо.
отличие - на бульварно-кудрявской дежурят эвакуаторы
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beee
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