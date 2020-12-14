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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10244102451024610247

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 117
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
3%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 07:24

  Ромасик написав:
  beee написав:Я этого не писал.
У нас паркинг выполняет роль разгрузки, например, продуктов, вещей и тп, посадки-высадки для всех жителей вне зависимости есть паркоместо или нет.
Я сразу указал секцию.
Есть ещё -2. Паркинг большой

А роль паркинга что выполняет?
Вы писали, что вокруг севена и славутич круги наматываете. То наверное и в ЯГ скрутно с арендой паркинга?

Севен и славутич реально забит.
ЯГ заселён слабо.
отличие - на бульварно-кудрявской дежурят эвакуаторы
beee
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