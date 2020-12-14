citramon написав:Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OWiqK.html
Много книг, интеллектуалы и на Троещине бывают
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:06
Много книг, интеллектуалы и на Троещине бывают
Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:18
Это советские еще. Довольно большая ценность в свете наступающей зимы.
Сегодня видел как в подъезд старинного дома недалеко от офиса заносили мешки с пеллетами. Австрийцы готовятся.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:11
Позвоните когда цены в Киеве упадут до 100-200 баксов за метр.
Писец Киев деградировал в цене, пусть даже советское наследие.
Помню в 2007 году в Киеве за 500 баксов в месяц занюханную малосемейку снимать приходилось на 20 метров, которая стоила 80 тысяч баксов.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:31
Zebrа
У Києві ціни на оренду вже зростають на очах, а мамчині мрійники всі чекають на квартири за ціною мішка картоплі, що там з доларом восени по 55, дядько ванга?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:35
Сержик постил до войны кучу троещинскиих кт-трёшек по пиисят, правда поубитей.
Вангую весной дойдет до "39", дальше развилка
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:49
То куди ж вони поділися? Я ж говорю - зараз висить десь 11 пропозицій 3к в цю ціну по всьому Деснянському, переважно хрущі на Лісовому по 56-60 квадратів.
Я сказав би навпаки на них буде більше попиту через кількість біженців з сім'ями. А ось 1к близько до центру - зараз мало кому потрібні.
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