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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10244102451024610247

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 117
1. Не вище 500
15%
17
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
19%
22
4. 901 - 1000
21%
24
5. 1001 - 1200
16%
19
6. 1201 - 1500
7%
8
7. 1501 - 1600
3%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:06

  citramon написав:Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OWiqK.html


Много книг, интеллектуалы и на Троещине бывают
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:18

  fox767676 написав:
  citramon написав:Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OWiqK.html


Много книг, интеллектуалы и на Троещине бывают

Это советские еще. Довольно большая ценность в свете наступающей зимы.
Сегодня видел как в подъезд старинного дома недалеко от офиса заносили мешки с пеллетами. Австрийцы готовятся.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:11

  1973cc11 написав:
  citramon написав:Уважаемые знатоки,
на сегодняшний день стоит такая квартира 49к , что за нее просят ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno ... OWiqK.html



Моя соседка продала такую же квартиру,только с хорошим видом на Маяковского,за полгода до войны,за 50000 дол.,отсюда делаю вывод,что это на сейчас очень дорого.

Позвоните когда цены в Киеве упадут до 100-200 баксов за метр.

Писец Киев деградировал в цене, пусть даже советское наследие.

Помню в 2007 году в Киеве за 500 баксов в месяц занюханную малосемейку снимать приходилось на 20 метров, которая стоила 80 тысяч баксов.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:31

Zebrа

У Києві ціни на оренду вже зростають на очах, а мамчині мрійники всі чекають на квартири за ціною мішка картоплі, що там з доларом восени по 55, дядько ванга?
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:35

Сержик постил до войны кучу троещинскиих кт-трёшек по пиисят, правда поубитей.
Вангую весной дойдет до "39", дальше развилка
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:49

  fox767676 написав:
Сержик постил до войны кучу троещинскиих кт-трёшек по пиисят, правда поубитей

То куди ж вони поділися? Я ж говорю - зараз висить десь 11 пропозицій 3к в цю ціну по всьому Деснянському, переважно хрущі на Лісовому по 56-60 квадратів.

Я сказав би навпаки на них буде більше попиту через кількість біженців з сім'ями. А ось 1к близько до центру - зараз мало кому потрібні.
zerocool
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