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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10251102521025310254

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 122
1. Не вище 500
15%
18
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
20%
24
5. 1001 - 1200
17%
21
6. 1201 - 1500
8%
10
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 18:13

  1973cc11 написав:А не страшно ли сейчас покупать квартиру???Может ли обернуться покупка чем нехорошим после войны? Я планировал покупать до войны,но денег,слава Богу,не собрал. Потом подумал,что после войны буду принимать решение о целесообразности вообще. А сейчас,иногда,проскакивают варианты...Вот и задумался. Понимаю,что падать будет долго,но сейчас вопрос не о цене,а о сделке в военное время.

первую квартиру страшно покупать, ВСЕГДА...
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 20:32

первую квартиру страшно покупать, ВСЕГДА...

Ага, особливо коли біля підїзду декілька місяців тому були бойові дії і не відомо, що буде далі.
tester_sf_six
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 20:33

это просто классика как не нужно делать ремонт)))

Так і ціна 1350 за квадрат, а не 3000
tester_sf_six
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 22:07

  Прохожий написав:
  1973cc11 написав:А не страшно ли сейчас покупать квартиру???Может ли обернуться покупка чем нехорошим после войны? Я планировал покупать до войны,но денег,слава Богу,не собрал. Потом подумал,что после войны буду принимать решение о целесообразности вообще. А сейчас,иногда,проскакивают варианты...Вот и задумался. Понимаю,что падать будет долго,но сейчас вопрос не о цене,а о сделке в военное время.

первую квартиру страшно покупать, ВСЕГДА...

у меня недавно была сделка. всё прошло как обычно, как до войны.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 23:06

[/quote]
у меня недавно была сделка. всё прошло как обычно, как до войны.[/quote]

А как же страшилки про то что отсудят,отберут,признают недействительной и т.д.??? Или уже не так?
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 02:16

  1973cc11 написав:

у меня недавно была сделка. всё прошло как обычно, как до войны.[/quote]

А как же страшилки про то что отсудят,отберут,признают недействительной и т.д.??? Или уже не так?[/quote]
Нічого тут не змінилося, якщо умовно кажучи вам продали за зниженою ціною, терминово через страх за життя, в стані афекту - то суто теоретично суд може визнати угоду нікчемною, але це малоймовірно і від воєнного стану не залежить.

Зате навпаки, прибрали кілька лазівок для шахраїв на кшталт довіреності, нотаріуси зараз лише за списком і локально за місцезнаходженням, тож теоретично навпаки зараз надійніші угоди.
zerocool
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