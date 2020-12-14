|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 вер, 2022 18:13
1973cc11 написав:А не страшно ли сейчас покупать квартиру?
??Может ли обернуться покупка чем нехорошим после войны? Я планировал покупать до войны,но денег,слава Богу,не собрал. Потом подумал,что после войны буду принимать решение о целесообразности вообще. А сейчас,иногда,проскакивают варианты...Вот и задумался. Понимаю,что падать будет долго,но сейчас вопрос не о цене,а о сделке в военное время.
первую квартиру страшно покупать, ВСЕГДА...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12778
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 вер, 2022 20:32
первую квартиру страшно покупать, ВСЕГДА...
Ага, особливо коли біля підїзду декілька місяців тому були бойові дії і не відомо, що буде далі.
-
tester_sf_six
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 вер, 2022 20:33
это просто классика как не нужно делать ремонт)))
Так і ціна 1350 за квадрат, а не 3000
-
tester_sf_six
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 вер, 2022 22:07
Прохожий написав: 1973cc11 написав:А не страшно ли сейчас покупать квартиру?
??Может ли обернуться покупка чем нехорошим после войны? Я планировал покупать до войны,но денег,слава Богу,не собрал. Потом подумал,что после войны буду принимать решение о целесообразности вообще. А сейчас,иногда,проскакивают варианты...Вот и задумался. Понимаю,что падать будет долго,но сейчас вопрос не о цене,а о сделке в военное время.
первую квартиру страшно покупать, ВСЕГДА...
у меня недавно была сделка. всё прошло как обычно, как до войны.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 904
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 вер, 2022 23:06
[/quote]
у меня недавно была сделка. всё прошло как обычно, как до войны.[/quote]
А как же страшилки про то что отсудят,отберут,признают недействительной и т.д.??? Или уже не так?
-
1973cc11
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 13.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 02:16
1973cc11 написав:
у меня недавно была сделка. всё прошло как обычно, как до войны.[/quote]
А как же страшилки про то что отсудят,отберут,признают недействительной и т.д.??? Или уже не так?[/quote]
Нічого тут не змінилося, якщо умовно кажучи вам продали за зниженою ціною, терминово через страх за життя, в стані афекту - то суто теоретично суд може визнати угоду нікчемною, але це малоймовірно і від воєнного стану не залежить.
Зате навпаки, прибрали кілька лазівок для шахраїв на кшталт довіреності, нотаріуси зараз лише за списком і локально за місцезнаходженням, тож теоретично навпаки зараз надійніші угоди.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23084
|12862610
|
|
|1111
|4897548
|
|
|3
|4262
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|