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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 вер, 2022 07:40
А кто-то подскажет, где в открытых источниках можно глянуть количество сделок за август?
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Faceless, Ірина_, Модератор
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