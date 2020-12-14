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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 вер, 2022 07:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А кто-то подскажет, где в открытых источниках можно глянуть количество сделок за август?
Додано: Сер 07 вер, 2022 11:24
Доброго всім дня!
Хотілося б дізнатись вашу думку на рахунок того, коли краще інвестувати в нерухомість? Я так розумію загальний настрій такий, що чекаємо преславутого дна, яке орієнтовно настане весна/літо 2023, вірно?
Ще офтоп питання - які ваші прогногзи на ціни у Львові? Бачу тенденцію, що ціни вирівнюються між Львовм та Києвом
Додано: Сер 07 вер, 2022 12:20
Додано: Сер 07 вер, 2022 14:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 07 вер, 2022 15:05
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©
Швидше 2024-2025й(це, якщо до весни закінчиться війна)
Бо багато чого залежить від того, коли завершиться війна
Але в мене от ще яка думка дозріває))
Військові(як я)/або наші дружини - по закінченні війни, будуть трохи мати грошенят на своїх рахунках.
Хто 500Кгрн, хто лям, а хто і більше...(звичайно, що всі конвертують у долар)
+ ще іпотеку для військових і вчителів планують запустити...
Тому, якщо військові ринуться на ринок нерухомості, підкріпившись іпотекою - то ціни на бетон можуть заграти новими барвами?!
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