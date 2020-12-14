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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10252102531025410255

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 123
1. Не вище 500
15%
18
2. 501 - 700
15%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
20%
24
5. 1001 - 1200
17%
21
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 07:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А кто-то подскажет, где в открытых источниках можно глянуть количество сделок за август?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:24

Доброго всім дня!
Хотілося б дізнатись вашу думку на рахунок того, коли краще інвестувати в нерухомість? Я так розумію загальний настрій такий, що чекаємо преславутого дна, яке орієнтовно настане весна/літо 2023, вірно?
Ще офтоп питання - які ваші прогногзи на ціни у Львові? Бачу тенденцію, що ціни вирівнюються між Львовм та Києвом
bass
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:20

  bass написав:Ще офтоп питання - які ваші прогногзи на ціни у Львові? Бачу тенденцію, що ціни вирівнюються між Львовм та Києвом

а какая разница Львов, Киев, Белая Церковь, ... цена везде одинаковая, если строят одинаковые объекты.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 14:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  bass написав:Ще офтоп питання - які ваші прогногзи на ціни у Львові? Бачу тенденцію, що ціни вирівнюються між Львовм та Києвом

Львів на хайпі тимчасово (бо на час війни багато хто туди переїхав). Після закінчення війни в довгостроковій перспективі в Києві більше можливостей/працевлаштування.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:05

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  bass написав:чекаємо преславутого дна, яке орієнтовно настане весна/літо 2023, вірно?

Швидше 2024-2025й(це, якщо до весни закінчиться війна)
Бо багато чого залежить від того, коли завершиться війна

Але в мене от ще яка думка дозріває))
Військові(як я)/або наші дружини - по закінченні війни, будуть трохи мати грошенят на своїх рахунках.
Хто 500Кгрн, хто лям, а хто і більше...(звичайно, що всі конвертують у долар)
+ ще іпотеку для військових і вчителів планують запустити...
Тому, якщо військові ринуться на ринок нерухомості, підкріпившись іпотекою - то ціни на бетон можуть заграти новими барвами?!
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