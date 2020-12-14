а в чем собственно интерес?
компенсация коммунали приходит на карту, если есть долги нет компенсации
все просто...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 вер, 2022 18:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а в чем собственно интерес?
компенсация коммунали приходит на карту, если есть долги нет компенсации
все просто...
Додано: Сер 07 вер, 2022 18:13
Чтобы это наблюдать необходимо, чтобы война закончилась
А, пока что, во многих городах рашисты разрушают жилые дома
Но вы, почему-то, этого не видите.
Но вам уже сейчас покоя не дают УБД
PS. Кстати, возвращайтесь в Украину. Записывайтесь в ВСУ, будете как пане Холява, по медицинской части.
Получите все льготы, как УБД
Додано: Сер 07 вер, 2022 18:30
hume
И кто будет покупать эти дома по цене от 1-1,2куе метр за любую постройку на территории участка, если зная по собственному опыту, без участия в распиле бюджетных средств или старта в бизнесе со своими, а не заёмными 2-3 кирпичами, на сбор подобной суммы горбом и удачей потребуется вся жизнь, и это даже не 10-15 лет активной и продуктивной работы? И это я имею ввиду людей с высокой маржинальной наценкой, типа стоматологов, адвокатов, хирургов, дерматологов и прочих инженеров типа Юры-землячка, только попробивнее?
Полляма собрать моему поколению было практически нереально
100-200 ещё кое как, а чтоб к 40 у тебя были лишних 5+ кирпичей - это родители должны были в 90е дать огромные просто финансовые в тебя вложения уже после ВУЗа естественно.
Додано: Сер 07 вер, 2022 18:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Коррупционные скачки в доходах я не рассматриваю
Конечно у меня тоже есть примеры такого взлёта у людей
Но думаю или мы в НАТО и ЕС, или пилим и дальше землю и тендеры с бюджетом
При втором варианте Киев надо было сдать ещё в пятницу 25го февраля
ПыСы Кто будет теперь покупать Киваловские виллы по 10лямов на одещщине, что кто то выкладывал как ссылку на ОЛХ раньше - непонятно вообще. Разве что турки чтоб устроить 7ми звездочный санаторий-бордель
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