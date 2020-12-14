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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 вер, 2022 18:06
antey1969 написав:
Особенно интересно будет посмотреть
за жизнью новостроев, где окажется половина или или хотя бы четверть семей УБДшников.
Ведь согласно законодательству им компенсируется от государства львиная доля коммунальных.
а в чем собственно интерес?
компенсация коммунали приходит на карту, если есть долги нет компенсации
все просто...
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:13
antey1969 написав: Успіх написав: bass написав:
чекаємо преславутого дна, яке орієнтовно настане весна/літо 2023, вірно?
Швидше 2024-2025й(це, якщо до весни закінчиться війна)
Бо багато чого залежить від того, коли завершиться війна
Але в мене от ще яка думка дозріває))
Військові(як я)/або наші дружини - по закінченні війни, будуть трохи мати грошенят на своїх рахунках.
Хто 500Кгрн, хто лям, а хто і більше...(звичайно, що всі конвертують у долар)
+ ще іпотеку для військових і вчителів планують запустити...
Тому, якщо військові ринуться на ринок нерухомості, підкріпившись іпотекою - то ціни на бетон можуть заграти новими барвами?!
С интересом буду наблюдать, как масса заслуженных участников боевых действий будет скупать недвижимость в Украине после войны.
Особенно интересно будет посмотреть за жизнью новостроев, где окажется половина или или хотя бы четверть семей УБДшников.
Ведь согласно законодательству им компенсируется от государства львиная доля коммунальных. Миллион семей даже по паре десятков тысяч гривен в год - это уже на круг 20 ярдов. Ну-ну...
О жилье для учителей - это вообще из области пиар-фантазий. У нас в Украине одной відбудови не менее, чем на десять лет вперёд намечается. Учителя там будут стоять в очереди как минимум крайними с конца, получат жилье к последней пенсии, не раньше.
Чтобы это наблюдать необходимо, чтобы война закончилась
А, пока что, во многих городах рашисты разрушают жилые дома
Но вы, почему-то, этого не видите.
Но вам уже сейчас покоя не дают УБД
PS. Кстати, возвращайтесь в Украину. Записывайтесь в ВСУ, будете как пане Холява, по медицинской части.
Получите все льготы, как УБД
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pesikot
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:30
hume
И кто будет покупать эти дома по цене от 1-1,2куе метр за любую постройку на территории участка, если зная по собственному опыту, без участия в распиле бюджетных средств или старта в бизнесе со своими, а не заёмными 2-3 кирпичами, на сбор подобной суммы горбом и удачей потребуется вся жизнь, и это даже не 10-15 лет активной и продуктивной работы? И это я имею ввиду людей с высокой маржинальной наценкой, типа стоматологов, адвокатов, хирургов, дерматологов и прочих инженеров типа Юры-землячка, только попробивнее?
Полляма собрать моему поколению было практически нереально
100-200 ещё кое как, а чтоб к 40 у тебя были лишних 5+ кирпичей - это родители должны были в 90е дать огромные просто финансовые в тебя вложения уже после ВУЗа естественно.
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барабашов
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:36
Коррупционные скачки в доходах я не рассматриваю
Конечно у меня тоже есть примеры такого взлёта у людей
Но думаю или мы в НАТО и ЕС, или пилим и дальше землю и тендеры с бюджетом
При втором варианте Киев надо было сдать ещё в пятницу 25го февраля
ПыСы Кто будет теперь покупать Киваловские виллы по 10лямов на одещщине, что кто то выкладывал как ссылку на ОЛХ раньше - непонятно вообще. Разве что турки чтоб устроить 7ми звездочный санаторий-бордель
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барабашов
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Додано: Чет 08 вер, 2022 08:51
СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ .ЦЕНА БУДЕТ ГОРАЗДО НИЖЕ 500$
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88998899alex
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Додано: Чет 08 вер, 2022 10:57
88998899alex написав:
СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ .ЦЕНА БУДЕТ ГОРАЗДО НИЖЕ 500$
Оно,конечно,возможно,но зачем же так орать?!!
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1973cc11
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Додано: Чет 08 вер, 2022 11:36
1973cc11
Добавить новорожденную ботню в игнор и делов то. Пущай себе орет)
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antey1969
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Додано: Чет 08 вер, 2022 12:18
88998899alex написав:
СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ .ЦЕНА БУДЕТ ГОРАЗДО НИЖЕ 500$
Украинцы - оптимисты. Иначе все бы уже жили в Канаде.
Кстати подписан в фейсбуке на группу "украинцы в Канаде" - как-то совсем неприятно ее читать. Отпишусь наверное. Там очевидно, что люди с концами тикают.
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airmax78
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Додано: Чет 08 вер, 2022 12:23
88998899alex написав:
СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ
Це правда, так.
Публіка свято вірить в парковщиків і сантехніків з ЗП 1000-1500 дол/міс. в Києві
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Додано: Чет 08 вер, 2022 12:25
airmax78 написав: 88998899alex написав:
СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ .ЦЕНА БУДЕТ ГОРАЗДО НИЖЕ 500$
Украинцы - оптимисты. Иначе все бы уже жили в Канаде.
Кстати подписан в фейсбуке на группу "украинцы в Канаде" - как-то совсем неприятно ее читать. Отпишусь наверное. Там очевидно, что люди с концами тикают.
Забыл что Вы - не украинец.
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