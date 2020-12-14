|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 вер, 2022 14:51
работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 795
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:09
Олежан написав:
работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр
Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40891
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5059 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:26
:BIGor
Выехали, да. Но кто не поехал за океан - с большой вероятностью вернутся. Так что в одиночестве Вы не останетесь.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40891
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5059 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:54
hume написав:
В глаза бросается невероятное количество домов выставленных на продажу от 500 куе и выше. С бассейнами, лифтами, соляными комнатами, статуями и тд и тп. Никогда не думал,что у нас такое количество мегадорогих домов (по наполнению)
По квартирам сделал вывод, что бодро уходят однушки от 40 до 55 метров с нейтральными ремонтами и арендной платой до 20 кгрн.
в жк голосеево уже три месяца сдают видовую 2к на 83 квадата с встроеной баней за 18 000 не могут сдать
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21712
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 15:56
airmax78 написав: Олежан написав:
работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр
Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.
А зачем работает то? что с её десятком квартир произошло?
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21712
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 16:10
Унуноктий написав: hume написав:
В глаза бросается невероятное количество домов выставленных на продажу от 500 куе и выше. С бассейнами, лифтами, соляными комнатами, статуями и тд и тп. Никогда не думал,что у нас такое количество мегадорогих домов (по наполнению)
По квартирам сделал вывод, что бодро уходят однушки от 40 до 55 метров с нейтральными ремонтами и арендной платой до 20 кгрн.
в жк голосеево уже три месяца сдают видовую 2к на 83 квадата с встроеной баней за 18 000 не могут сдать
Звідки інфа? Може проблема у "видова" та фобіях.
Знаю що наприклад, днями у Файна-тауні 2к на десь ~65кв здалася за 16к, дуже швидко, ну там і ремонт хороший.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23087
|12942957
|
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
|
|1111
|4897843
|
|
|3
|4282
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|