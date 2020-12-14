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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10255102561025710258>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:09

  Олежан написав:работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:26

:BIGor
Выехали, да. Но кто не поехал за океан - с большой вероятностью вернутся. Так что в одиночестве Вы не останетесь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:54

  hume написав:В глаза бросается невероятное количество домов выставленных на продажу от 500 куе и выше. С бассейнами, лифтами, соляными комнатами, статуями и тд и тп. Никогда не думал,что у нас такое количество мегадорогих домов (по наполнению)

По квартирам сделал вывод, что бодро уходят однушки от 40 до 55 метров с нейтральными ремонтами и арендной платой до 20 кгрн.

в жк голосеево уже три месяца сдают видовую 2к на 83 квадата с встроеной баней за 18 000 не могут сдать
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:56

  airmax78 написав:
  Олежан написав:работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.

А зачем работает то? что с её десятком квартир произошло?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:10

  Унуноктий написав:
  hume написав:В глаза бросается невероятное количество домов выставленных на продажу от 500 куе и выше. С бассейнами, лифтами, соляными комнатами, статуями и тд и тп. Никогда не думал,что у нас такое количество мегадорогих домов (по наполнению)

По квартирам сделал вывод, что бодро уходят однушки от 40 до 55 метров с нейтральными ремонтами и арендной платой до 20 кгрн.

в жк голосеево уже три месяца сдают видовую 2к на 83 квадата с встроеной баней за 18 000 не могут сдать

Звідки інфа? Може проблема у "видова" та фобіях.

Знаю що наприклад, днями у Файна-тауні 2к на десь ~65кв здалася за 16к, дуже швидко, ну там і ремонт хороший.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:42

  airmax78 написав:
  Олежан написав:работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.


А навіщо? Раніше дітям допомагала, а тепер навіть собі не вистачає? Бізнес і квартири просто випарувалися? Щось в цій історії не сходиться.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:59

  drevlyanin написав:..
А навіщо? Раніше дітям допомагала, а тепер навіть собі не вистачає? Бізнес і квартири просто випарувалися? Щось в цій історії не сходиться.

Максим съехал, пропал источник финансирования праздника жизни
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:06

  airmax78 написав:
  88998899alex написав:СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ .ЦЕНА БУДЕТ ГОРАЗДО НИЖЕ 500$

Украинцы - оптимисты. Иначе все бы уже жили в Канаде.
Кстати подписан в фейсбуке на группу "украинцы в Канаде" - как-то совсем неприятно ее читать. Отпишусь наверное. Там очевидно, что люди с концами тикают.


Забрал наконец-то паспорт с КУешной визой в Канаду.
Может поехать в Канаду поработать ?
А вдруг зайдет ?

Мне кажеться дальше цены падать не будут.
Пока заливают 5 млрд. в месяц, так годами можно на подсосе болтаться.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 18:12

  zerocool написав:
Знаю що наприклад, днями у Файна-тауні 2к на десь ~65кв здалася за 16к, дуже швидко, ну там і ремонт хороший.



Что-то дешево для 2к (65м2) Файны. Друг сдает евродвушка 37м2 там же - за 18000. С октября 20К заряжает.
pirat-d
 
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