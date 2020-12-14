Додано: Чет 08 вер, 2022 15:09

Олежан написав: работать надо кругом

вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр работать надо кругомвопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.