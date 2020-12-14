барабашов написав:

И кто будет покупать эти дома по цене от 1-1,2куе метр за любую постройку на территории участка, если зная по собственному опыту, без участия в распиле бюджетных средств или старта в бизнесе со своими, а не заёмными 2-3 кирпичами, на сбор подобной суммы горбом и удачей потребуется вся жизнь, и это даже не 10-15 лет активной и продуктивной работы? И это я имею ввиду людей с высокой маржинальной наценкой, типа стоматологов, адвокатов, хирургов, дерматологов и прочих инженеров типа Юры-землячка, только попробивнее?Полляма собрать моему поколению было практически нереально100-200 ещё кое как, а чтоб к 40 у тебя были лишних 5+ кирпичей - это родители должны были в 90е дать огромные просто финансовые в тебя вложения уже после ВУЗа естественно.