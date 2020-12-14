|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 вер, 2022 18:18
pirat-d написав: zerocool написав:
Знаю що наприклад, днями у Файна-тауні 2к на десь ~65кв здалася за 16к, дуже швидко, ну там і ремонт хороший.
Что-то дешево для 2к (65м2) Файны. Друг сдает евродвушка 37м2 там же - за 18000. С октября 20К заряжает.
начался вечер окуительных историй...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12780
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 вер, 2022 18:19
airmax78 написав: Олежан написав:
работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр
Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.
Психическая какая-то. Из серии "русские идут -> прыжок из окна"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 403
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 18:24
airmax78 написав:Хозяйка
квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке
простите непонятно, кого именно снимали, хозяйку или квартиру?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14445
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2069 раз.
- Подякували: 2916 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 18:29
барабашов написав:hume
И кто будет покупать эти дома по цене от 1-1,2куе метр за любую постройку на территории участка, если зная по собственному опыту, без участия в распиле бюджетных средств или старта в бизнесе со своими, а не заёмными 2-3 кирпичами, на сбор подобной суммы горбом и удачей потребуется вся жизнь, и это даже не 10-15 лет активной и продуктивной работы? И это я имею ввиду людей с высокой маржинальной наценкой, типа стоматологов, адвокатов, хирургов, дерматологов и прочих инженеров типа Юры-землячка, только попробивнее?
Полляма собрать моему поколению было практически нереально
100-200 ещё кое как, а чтоб к 40 у тебя были лишних 5+ кирпичей - это родители должны были в 90е дать огромные просто финансовые в тебя вложения уже после ВУЗа естественно.
Вариант заработать бизнесом и не на одну-две квартиры - не расматривается?!)
-
pirat-d
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 06.07.15
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 18:32
Прохожий написав: pirat-d написав: zerocool написав:
Знаю що наприклад, днями у Файна-тауні 2к на десь ~65кв здалася за 16к, дуже швидко, ну там і ремонт хороший.
Что-то дешево для 2к (65м2) Файны. Друг сдает евродвушка 37м2 там же - за 18000. С октября 20К заряжает.
начался вечер окуительных историй...
... и людей которые считают что всё знают. Ваше дело, переубеждать не буду. Сдавайте за 16к.
-
pirat-d
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 06.07.15
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 18:45
drevlyanin написав: airmax78 написав: Олежан написав:
работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр
Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице
. Представляю какой для нее это стресс.
А навіщо? Раніше дітям допомагала, а тепер навіть собі не вистачає? Бізнес і квартири просто випарувалися? Щось в цій історії не сходиться.
Саме так: бізнес (торгівля) накрився мідним тазом, квартири в оренді (більшість з яких в Одесі знаходиться) - також. + це був великий шок. Одеса цільком могла зараз бути на місці Миколаєва, якщо б Миколаїв не утримали.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40894
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5059 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 вер, 2022 18:50
Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3809
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 1073 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 18:54
airmax78 написав:
Одеса цільком могла зараз бути на місці Миколаєва, якщо б Миколаїв не утримали.
Можливо, тому й Успіха відіслали в цю область, щоб закріпити стримування...
А недавно, Успіх повернуся з відпустки, що малими, але впевненими кроками дійти до/в НАШ Крим!👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3877
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23087
|12944394
|
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
|
|1111
|4897845
|
|
|3
|4282
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|