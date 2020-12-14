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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10256102571025810259>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 18:18

  pirat-d написав:
  zerocool написав:
Знаю що наприклад, днями у Файна-тауні 2к на десь ~65кв здалася за 16к, дуже швидко, ну там і ремонт хороший.



Что-то дешево для 2к (65м2) Файны. Друг сдает евродвушка 37м2 там же - за 18000. С октября 20К заряжает.

начался вечер окуительных историй...
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 18:19

  airmax78 написав:
  Олежан написав:работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.

Психическая какая-то. Из серии "русские идут -> прыжок из окна"
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 18:29

  барабашов написав:hume
И кто будет покупать эти дома по цене от 1-1,2куе метр за любую постройку на территории участка, если зная по собственному опыту, без участия в распиле бюджетных средств или старта в бизнесе со своими, а не заёмными 2-3 кирпичами, на сбор подобной суммы горбом и удачей потребуется вся жизнь, и это даже не 10-15 лет активной и продуктивной работы? И это я имею ввиду людей с высокой маржинальной наценкой, типа стоматологов, адвокатов, хирургов, дерматологов и прочих инженеров типа Юры-землячка, только попробивнее?
Полляма собрать моему поколению было практически нереально
100-200 ещё кое как, а чтоб к 40 у тебя были лишних 5+ кирпичей - это родители должны были в 90е дать огромные просто финансовые в тебя вложения уже после ВУЗа естественно.



Вариант заработать бизнесом и не на одну-две квартиры - не расматривается?!)
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 18:32

  Прохожий написав:
  pirat-d написав:
  zerocool написав:
Знаю що наприклад, днями у Файна-тауні 2к на десь ~65кв здалася за 16к, дуже швидко, ну там і ремонт хороший.



Что-то дешево для 2к (65м2) Файны. Друг сдает евродвушка 37м2 там же - за 18000. С октября 20К заряжает.

начался вечер окуительных историй...
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... и людей которые считают что всё знают. Ваше дело, переубеждать не буду. Сдавайте за 16к.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 18:45

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.


А навіщо? Раніше дітям допомагала, а тепер навіть собі не вистачає? Бізнес і квартири просто випарувалися? Щось в цій історії не сходиться.

Саме так: бізнес (торгівля) накрився мідним тазом, квартири в оренді (більшість з яких в Одесі знаходиться) - також. + це був великий шок. Одеса цільком могла зараз бути на місці Миколаєва, якщо б Миколаїв не утримали.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 18:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 18:54

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  airmax78 написав:Одеса цільком могла зараз бути на місці Миколаєва, якщо б Миколаїв не утримали.

Можливо, тому й Успіха відіслали в цю область, щоб закріпити стримування...
А недавно, Успіх повернуся з відпустки, щоб малими, але впевненими кроками дійти до/в НАШ Крим!👍
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 08 вер, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 18:56

  reus написав:Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.

щаз пиратД скажет что его друг продал ПА6.4к за квадрат без ремонта)
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:01

  Прохожий написав:
  reus написав:Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.

щаз пиратД скажет что его друг продал ПА6.4к за квадрат без ремонта)

Я не заставляю никого верить цифрам. Если бы мне сказал кто-то левый, то сам бы не поверил. Это информация для тех, кто реально покупает/продает. Я жду падения РН, хочу купить что-то интересное, но пока, очевидно рано. Пока наблюдаю. Может у Макса откуплю его прелесть за 1,5 куе за квадрат :D
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:36

  reus написав:Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.

В деньгах это меньше чем полляма???
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