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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:37
pirat-d написав: барабашов написав:hume
И кто будет покупать эти дома по цене от 1-1,2куе метр за любую постройку на территории участка, если зная по собственному опыту, без участия в распиле бюджетных средств или старта в бизнесе со своими, а не заёмными 2-3 кирпичами, на сбор подобной суммы горбом и удачей потребуется вся жизнь, и это даже не 10-15 лет активной и продуктивной работы? И это я имею ввиду людей с высокой маржинальной наценкой, типа стоматологов, адвокатов, хирургов, дерматологов и прочих инженеров типа Юры-землячка, только попробивнее?
Полляма собрать моему поколению было практически нереально
100-200 ещё кое как, а чтоб к 40 у тебя были лишних 5+ кирпичей - это родители должны были в 90е дать огромные просто финансовые в тебя вложения уже после ВУЗа естественно.
Вариант заработать бизнесом и не на одну-две квартиры - не расматривается?!)
Расскажите лучше свою историю успеха
Как долго вы нагребали свои 5-6-7… кирпичей
Лучше с точной привязкой к годам
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барабашов
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:39
fox767676 написав: airmax78 написав: Олежан написав:
работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр
Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.
Психическая какая-то. Из серии "русские идут -> прыжок из окна"
Сестра жены 4 марта за 2 часа собралась и с дочкой рванула к нам во Львов эвакуационным поездом из Одессы с одним чемоданчиком. До сих пор с нами живет. Тогда паника была будь здоров.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:39
барабашов написав: reus написав:
Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.
В деньгах это меньше чем полляма???
Меньше.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:42
reus написав: Прохожий написав: reus написав:
Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.
щаз пиратД скажет что его друг продал ПА6.4к за квадрат без ремонта)
Я не заставляю никого верить цифрам. Если бы мне сказал кто-то левый, то сам бы не поверил. Это информация для тех, кто реально покупает/продает. Я жду падения РН, хочу купить что-то интересное, но пока, очевидно рано. Пока наблюдаю. Может у Макса откуплю его прелесть за 1,5 куе за квадрат
У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр. На 13% дешевле ФК2 с потолками 2.75 (а после дизайнерского ремонта и того ниже), паркоместами только для счастливчиков и видом в промежуток между домами, если повезет.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:56
airmax78 написав:
У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр. На 13% дешевле ФК2 с потолками 2.75 (а после дизайнерского ремонта и того ниже), паркоместами только для счастливчиков и видом в промежуток между домами, если повезет.
Так почему же никто не покупает? Или Вы еще не пока продаете?
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reus
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Додано: Чет 08 вер, 2022 19:56
airmax78 написав:
У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр
паник сейл
за эти деньги в Вене можно купить местный "хрущик")))
апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:19
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ. ТО ЧТО 28 ИЮЛЯ ПРОДАВАЛОСЬ В ОДЕССЕ ЖК АЛЬТАИР. ЗА 61000 КУПЛЕНО 2 СЕНТЯБРЯ ЗА 39500 .ПРИВЕТ МЕЧТАТЕЛЯМ
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:40
Прохожий написав: airmax78 написав:
У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр
паник сейл
за эти деньги в Вене можно купить местный "хрущик")))
апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...
Украина страна контрастов.
В Германии инженер/програмист с хорошей з/п покупает дом за 300-400 тыс. в кредит и пол трудовой жизни выплачивает.
У Кийови война, однухи за 300 тыс. уходят и думаю расчет налом на месте
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Хомякоид
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Додано: Чет 08 вер, 2022 21:01
Хомякоид написав: Прохожий написав:
апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...
Украина страна контрастов.
В Германии инженер/програмист с хорошей з/п покупает дом за 300-400 тыс. в кредит и пол трудовой жизни выплачивает.
У Кийови война, однухи за 300 тыс. уходят и думаю расчет налом на месте
После дополнительных 100 грамм, цена вырастет до 1 млн долларов
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