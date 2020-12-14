RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10256102571025810259

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:37

  pirat-d написав:
  барабашов написав:hume
И кто будет покупать эти дома по цене от 1-1,2куе метр за любую постройку на территории участка, если зная по собственному опыту, без участия в распиле бюджетных средств или старта в бизнесе со своими, а не заёмными 2-3 кирпичами, на сбор подобной суммы горбом и удачей потребуется вся жизнь, и это даже не 10-15 лет активной и продуктивной работы? И это я имею ввиду людей с высокой маржинальной наценкой, типа стоматологов, адвокатов, хирургов, дерматологов и прочих инженеров типа Юры-землячка, только попробивнее?
Полляма собрать моему поколению было практически нереально
100-200 ещё кое как, а чтоб к 40 у тебя были лишних 5+ кирпичей - это родители должны были в 90е дать огромные просто финансовые в тебя вложения уже после ВУЗа естественно.



Вариант заработать бизнесом и не на одну-две квартиры - не расматривается?!)

Расскажите лучше свою историю успеха
Как долго вы нагребали свои 5-6-7… кирпичей
Лучше с точной привязкой к годам
барабашов
 
Повідомлень: 2526
З нами з: 16.06.15
Подякував: 233 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:39

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.

Психическая какая-то. Из серии "русские идут -> прыжок из окна"

Сестра жены 4 марта за 2 часа собралась и с дочкой рванула к нам во Львов эвакуационным поездом из Одессы с одним чемоданчиком. До сих пор с нами живет. Тогда паника была будь здоров.
airmax78
 
Повідомлень: 40896
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5059 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:39

  барабашов написав:
  reus написав:Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.

В деньгах это меньше чем полляма???

Меньше.
reus
 
Повідомлень: 3812
З нами з: 21.03.12
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1074 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:42

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.

щаз пиратД скажет что его друг продал ПА6.4к за квадрат без ремонта)

Я не заставляю никого верить цифрам. Если бы мне сказал кто-то левый, то сам бы не поверил. Это информация для тех, кто реально покупает/продает. Я жду падения РН, хочу купить что-то интересное, но пока, очевидно рано. Пока наблюдаю. Может у Макса откуплю его прелесть за 1,5 куе за квадрат :D

У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр. На 13% дешевле ФК2 с потолками 2.75 (а после дизайнерского ремонта и того ниже), паркоместами только для счастливчиков и видом в промежуток между домами, если повезет.
airmax78
 
Повідомлень: 40896
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5059 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр. На 13% дешевле ФК2 с потолками 2.75 (а после дизайнерского ремонта и того ниже), паркоместами только для счастливчиков и видом в промежуток между домами, если повезет.
Так почему же никто не покупает? Или Вы еще не пока продаете?
reus
 
Повідомлень: 3812
З нами з: 21.03.12
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1074 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 19:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр

паник сейл
за эти деньги в Вене можно купить местный "хрущик")))

апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...
Прохожий
 
Повідомлень: 12782
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:19

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ. ТО ЧТО 28 ИЮЛЯ ПРОДАВАЛОСЬ В ОДЕССЕ ЖК АЛЬТАИР. ЗА 61000 КУПЛЕНО 2 СЕНТЯБРЯ ЗА 39500 .ПРИВЕТ МЕЧТАТЕЛЯМ
88998899alex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:40

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр

паник сейл
за эти деньги в Вене можно купить местный "хрущик")))

апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...


Украина страна контрастов.

В Германии инженер/програмист с хорошей з/п покупает дом за 300-400 тыс. в кредит и пол трудовой жизни выплачивает.
У Кийови война, однухи за 300 тыс. уходят и думаю расчет налом на месте :shock:
Хомякоид
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2349 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 21:01

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...


Украина страна контрастов.

В Германии инженер/програмист с хорошей з/п покупает дом за 300-400 тыс. в кредит и пол трудовой жизни выплачивает.
У Кийови война, однухи за 300 тыс. уходят и думаю расчет налом на месте :shock:

После дополнительных 100 грамм, цена вырастет до 1 млн долларов :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7173
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 1934 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10256102571025810259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 12945602
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4897847
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1523)
08.09.2022 21:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.