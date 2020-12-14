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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 вер, 2022 21:51
Хомякоид написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр
паник сейл
за эти деньги в Вене можно купить местный "хрущик")))
апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...
Украина страна контрастов.
В Германии инженер/програмист с хорошей з/п покупает дом за 300-400 тыс. в кредит и пол трудовой жизни выплачивает.
У Кийови война, однухи за 300 тыс. уходят и думаю расчет налом на месте
В Фюрстенфельбруке ты его ещё найди за 300, как и в Ульме и Аусбурге
В Мамендорфе да, этого достаточно для покупки
Южнее спрашивали и окуевали от цен
Хотя и были на тех озёрах где канатка за облака и вода плюс 18
В Маммике аренда дома в 120 метров 900 без коммуналки
Нах его покупать за 300 - непонятно
Кстати праздник то когда? Мы не можем уже дождаться!
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барабашов
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Додано: Чет 08 вер, 2022 22:40
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице
. Представляю какой для нее это стресс.
А навіщо? Раніше дітям допомагала, а тепер навіть собі не вистачає? Бізнес і квартири просто випарувалися? Щось в цій історії не сходиться.
Саме так: бізнес (торгівля) накрився мідним тазом, квартири в оренді (більшість з яких в Одесі знаходиться) - також. + це був великий шок. Одеса цільком могла зараз бути на місці Миколаєва, якщо б Миколаїв не утримали.
у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас
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Додано: Чет 08 вер, 2022 22:59
airmax78 написав: 88998899alex написав:
СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ .ЦЕНА БУДЕТ ГОРАЗДО НИЖЕ 500$
Украинцы - оптимисты. Иначе все бы уже жили в Канаде.
Кстати подписан в фейсбуке на группу "украинцы в Канаде" - как-то совсем неприятно ее читать. Отпишусь наверное. Там очевидно, что люди с концами тикают.
То ли вайбер-группа "Віденська спільнота" - там ведь все обсуждают, как скорее убраться на неньку, верно?
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