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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10257102581025910260

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 21:51

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр

паник сейл
за эти деньги в Вене можно купить местный "хрущик")))

апд
предложили за 1к в ТТ 300куе, думаю...


Украина страна контрастов.

В Германии инженер/програмист с хорошей з/п покупает дом за 300-400 тыс. в кредит и пол трудовой жизни выплачивает.
У Кийови война, однухи за 300 тыс. уходят и думаю расчет налом на месте :shock:

В Фюрстенфельбруке ты его ещё найди за 300, как и в Ульме и Аусбурге
В Мамендорфе да, этого достаточно для покупки
Южнее спрашивали и окуевали от цен
Хотя и были на тех озёрах где канатка за облака и вода плюс 18
В Маммике аренда дома в 120 метров 900 без коммуналки
Нах его покупать за 300 - непонятно
Кстати праздник то когда? Мы не можем уже дождаться!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 22:40

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.


А навіщо? Раніше дітям допомагала, а тепер навіть собі не вистачає? Бізнес і квартири просто випарувалися? Щось в цій історії не сходиться.

Саме так: бізнес (торгівля) накрився мідним тазом, квартири в оренді (більшість з яких в Одесі знаходиться) - також. + це був великий шок. Одеса цільком могла зараз бути на місці Миколаєва, якщо б Миколаїв не утримали.

у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 22:59

  airmax78 написав:
  88998899alex написав:СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ .ЦЕНА БУДЕТ ГОРАЗДО НИЖЕ 500$

Украинцы - оптимисты. Иначе все бы уже жили в Канаде.
Кстати подписан в фейсбуке на группу "украинцы в Канаде" - как-то совсем неприятно ее читать. Отпишусь наверное. Там очевидно, что люди с концами тикают.


То ли вайбер-группа "Віденська спільнота" - там ведь все обсуждают, как скорее убраться на неньку, верно?
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто-то помнит самую низкую стоимость м2 на подоле в период с 2014 по 2017?

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:54

  Унуноктий написав:у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас

5 квартир сейчас в Одессе. 1 стоит закрыта. 4 сдаются +/- за коммуналь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:56

  Setsib написав:Кто-то помнит самую низкую стоимость м2 на подоле в период с 2014 по 2017?

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На Подоле очень разные дома и локации. Цена варьирует в 2 и более раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 00:57

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  88998899alex написав:СУДЯ ПО ЦИФРАМ ОПРОСА НА ФОРУМЕ 85% ЛЮДЕ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ .ЦЕНА БУДЕТ ГОРАЗДО НИЖЕ 500$

Украинцы - оптимисты. Иначе все бы уже жили в Канаде.
Кстати подписан в фейсбуке на группу "украинцы в Канаде" - как-то совсем неприятно ее читать. Отпишусь наверное. Там очевидно, что люди с концами тикают.


То ли вайбер-группа "Віденська спільнота" - там ведь все обсуждают, как скорее убраться на неньку, верно?

Из Вены многие уже вернулись, многие планируют возвращаться когда станет спокойнее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 01:07

  reus написав:
  airmax78 написав:У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр. На 13% дешевле ФК2 с потолками 2.75 (а после дизайнерского ремонта и того ниже), паркоместами только для счастливчиков и видом в промежуток между домами, если повезет.
Так почему же никто не покупает? Или Вы еще не пока продаете?

Я, пока, не въездной.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 02:49

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:работать надо кругом
вопрос в другом что вы будете получать и будет ли хватать чтоб выйти как минимум на уровень жизни в Укр

Для тех кто в Украине жил плохо - это once in a lifetime opportunity. Для тех кто жил хорошо - большой вопрос, конечно. Хозяйка квартиры, которую я все это время снимал на Лукьяновке, переехала в Канаду (но у нее там уже дети много лет жили и при этом она им финансово помогала из Украины). Владелица бизнеса в Украине и десятка квартир. Работает сейчас горничной в гостинице. Представляю какой для нее это стресс.


А навіщо? Раніше дітям допомагала, а тепер навіть собі не вистачає? Бізнес і квартири просто випарувалися? Щось в цій історії не сходиться.


Ну что тут может не сходиться?
И Максу и Веее надо продать свои прелесци (с чего их продавать сидя в Вене и ругая забугорье?), а народ разбегается в разные стороны.
Ну как их остановить?\
Только такими страааашными историями как владелицы бизенесов и десятков квартир, которые раньше голодающим в Канаде детям на покушать передавали, теперь полы моет в гостинницах со стрессом.
Можно было еще для пущего ужосу, добавить, что на жизсть не хватает, по ночам дупы старикам моет и почку продала.
"Страааашно аж жуть!"(с)
И только киевские прелесци слегка покачиваясь с развивающимися на ветру ШТОРАМИ гордо несутся наперерез всем тяготам жизни.
rjkz
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