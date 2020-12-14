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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10258102591026010261

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:55

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас

5 квартир сейчас в Одессе. 1 стоит закрыта. 4 сдаются +/- за коммуналь.

в Кропивницком в войну цены на аренду выросли. Примерно на 50%. Наверное Одесса переехала арендовать в Кропивницкий :D Что в теории возможно, в целях экономии, если есть существенная разница в ценах. Когда я жил в Одессе (давно) летние цены (на помесячную аренду) были в 2р выше киевских.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 вер, 2022 07:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:25

Олежан
Получает или вырвал себе контракт по которому смог заработать сумму в эквиваленте 180кЕвро в год?
Кардиохирург или стоматолог частник конечно и больше может наколотить, но так сказать в весьма зрелом возрасте и с хорошим опытом
И потом - 180 Это ДО налогов или чистяком?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:25

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас

5 квартир сейчас в Одессе. 1 стоит закрыта. 4 сдаются +/- за коммуналь.

В одессе нежилой фонд минус 25% у меня по квартирам скажу сегодня вечером свежие данные.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:34

  adeges написав:..
То ли вайбер-группа "Віденська спільнота" - там ведь все обсуждают, как скорее убраться на неньку, верно?

только что говорил со свояченицей (Австрия) - ни о каких планах вернуться на Родину и речь не идет. Речь исключительно об углубленном изучении языка (английский там не все знают, да и немецкий диалектический), учебе 15-летнего отпрыска на две школы (укр. онлайн + местная) с дальнейшей перспективой получить аналог нашего профтехобразования (напр. сварщик, электрик) и остаться там навеки. Квартиру в Киеве почему-то сдавать не хочет пока.
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