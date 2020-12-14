|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:55
airmax78 написав: Унуноктий написав:
у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас
5 квартир сейчас в Одессе. 1 стоит закрыта. 4 сдаются +/- за коммуналь.
в Кропивницком в войну цены на аренду выросли. Примерно на 50%. Наверное Одесса переехала арендовать в Кропивницкий
Что в теории возможно, в целях экономии, если есть существенная разница в ценах. Когда я жил в Одессе (давно) летние цены (на помесячную аренду) были в 2р выше киевских.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 09 вер, 2022 07:59, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14447
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2069 раз.
- Подякували: 2917 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:25
Олежан
Получает или вырвал себе контракт по которому смог заработать сумму в эквиваленте 180кЕвро в год?
Кардиохирург или стоматолог частник конечно и больше может наколотить, но так сказать в весьма зрелом возрасте и с хорошим опытом
И потом - 180 Это ДО налогов или чистяком?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2530
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:25
airmax78 написав: Унуноктий написав:
у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас
5 квартир сейчас в Одессе. 1 стоит закрыта. 4 сдаются +/- за коммуналь.
В одессе нежилой фонд минус 25% у меня по квартирам скажу сегодня вечером свежие данные.
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21714
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:34
adeges написав:
..
То ли вайбер-группа "Віденська спільнота" - там ведь все обсуждают, как скорее убраться на неньку, верно?
только что говорил со свояченицей (Австрия) - ни о каких планах вернуться на Родину и речь не идет. Речь исключительно об углубленном изучении языка (английский там не все знают, да и немецкий диалектический), учебе 15-летнего отпрыска на две школы (укр. онлайн + местная) с дальнейшей перспективой получить аналог нашего профтехобразования (напр. сварщик, электрик) и остаться там навеки. Квартиру в Киеве почему-то сдавать не хочет пока.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6910
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2061 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23087
|12963331
|
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
|
|1111
|4897860
|
|
|3
|4285
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|