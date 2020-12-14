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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:25
airmax78 написав: Унуноктий написав:
у меня в Одессе квартиры в аренде просели меньше киева, так что не 3,14здите максик, с 10 квартир она 2-3 куе собирает легко и сейчас
5 квартир сейчас в Одессе. 1 стоит закрыта. 4 сдаются +/- за коммуналь.
В одессе нежилой фонд минус 25% у меня по квартирам скажу сегодня вечером свежие данные.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:34
adeges написав:
..
То ли вайбер-группа "Віденська спільнота" - там ведь все обсуждают, как скорее убраться на неньку, верно?
только что говорил со свояченицей (Австрия) - ни о каких планах вернуться на Родину и речь не идет. Речь исключительно об углубленном изучении языка (английский там не все знают, да и немецкий диалектический), учебе 15-летнего отпрыска на две школы (укр. онлайн + местная) с дальнейшей перспективой получить аналог нашего профтехобразования (напр. сварщик, электрик) и остаться там навеки. Квартиру в Киеве почему-то сдавать не хочет пока.
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sequence
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:08
sequence написав: adeges написав:
..
То ли вайбер-группа "Віденська спільнота" - там ведь все обсуждают, как скорее убраться на неньку, верно?
только что говорил со свояченицей (Австрия) - ни о каких планах вернуться на Родину и речь не идет. Речь исключительно об углубленном изучении языка (английский там не все знают, да и немецкий диалектический), учебе 15-летнего отпрыска на две школы (укр. онлайн + местная) с дальнейшей перспективой получить аналог нашего профтехобразования (напр. сварщик, электрик) и остаться там навеки. Квартиру в Киеве почему-то сдавать не хочет пока.
Вот и в указанной мною группе все обсуждают все, кроме возвращения. Там 10000 мемберов.
Но Эрмакс знает лучше... Он и сам бы всей душой назад квартиру продать за 500к, но его не пускают погранцы, низзя говорят. Куда говорят прешься с энтим рылом в наш калашный ряд - бабла говорят хочешь срубить по легкому на спекуляциях отечественной недвижимостью: подожди, вот цены КРЖН просядут - тогда мы тебя и пустим. Пролить скупую мужскую слезу на развалинах надежд.
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adeges
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:17
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
У меня и так цена распродажи. 4 куе за метр. На 13% дешевле ФК2 с потолками 2.75 (а после дизайнерского ремонта и того ниже), паркоместами только для счастливчиков и видом в промежуток между домами, если повезет.
Так почему же никто не покупает? Или Вы еще не пока продаете?
Я, пока, не въездной.
Мой товарищ продал квартиру по доверенности, правда, скорее это исключение и нотариус оформлял, которому доверяли покупатели.
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reus
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:42
reus написав:
Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.
Та что-то у ваших знакомых/приятелей прямо прет не по-детски.
Вы уже четвертый ядреный пример приводите за последний месяц.
Сначала Ахматовой по 1.5куе, потом ФК фермер для сына по 4куе, потом квартира после арендаторов по 3куе, теперь опять ФК по 4.6куе .
Не сочиняете часом ? Прямо клондайк. Война идет а тут цены выше чем ДО.
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vladimir07
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:45
По жилой недвижимости в Одессе минус 25% от довоенной в гривне.
Востаннє редагувалось Унуноктий
в П'ят 09 вер, 2022 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:00
Унуноктий
Много выехало что в гривне упало?
И минус сколько - 255гривен за метр или вообще?
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барабашов
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:01
Унуноктий написав:
По жилой недвижимости в Одессе минус 255 от довоенной в гривне.
Удавов или попугаев? Или это -255%?
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:08
vladimir07 написав:
reus написав:
Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.
Та что-то у ваших знакомых/приятелей прямо прет не по-детски.
Вы уже четвертый ядреный пример приводите за последний месяц.
Сначала Ахматовой по 1.5куе, потом ФК фермер для сына по 4куе, потом квартира после арендаторов по 3куе, теперь опять ФК по 4.6куе .
Не сочиняете часом ? Прямо клондайк. Война идет а тут цены выше чем ДО.
Может, и сочиняю, я Вас не заставляю верить. Если вам нужно документальное подтверждение моих слов, напишите в личку, за сумму, которая мне будет интересна, я вам смогу организовать просмотр оригиналов документов купли-продажи, где конкретно указана дата, адрес, площадь квартиры и сумма сделки и даже обозначен эквивалент в долларах США. Я отслеживаю рынок реальных сделок доступными для меня способами. Хочу купить что-то интересное за интересные деньги, но пока не время. Я не жадный,
делюсь информацией реальных сделок, для этого и создан форум. Я на РН с 1995 года, купил/продал достаточно много недвиги за это время. Общаюсь с риелторами, приятелями, для которых это основной бизнес. Тенденции таковы, что продать за вменяемые деньги квартиру без ремонта пока нереально. Спрос только на квартиры с хорошим ремонтом. Правда не отслеживаю жесткий эконом, может картина другая.
Востаннє редагувалось reus
в П'ят 09 вер, 2022 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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reus
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:13
reus написав: vladimir07 написав:
reus написав:
Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.
Та что-то у ваших знакомых/приятелей прямо прет не по-детски.
Вы уже четвертый ядреный пример приводите за последний месяц.
Сначала Ахматовой по 1.5куе, потом ФК фермер для сына по 4куе, потом квартира после арендаторов по 3куе, теперь опять ФК по 4.6куе .
Не сочиняете часом ? Прямо клондайк. Война идет а тут цены выше чем ДО.
Может, и сочиняю, я Вас не заставляю верить. Если вам нужно документальное подтверждение моих слов, напишите в личку, за сумму, которая мне будет интересна, я вам смогу организовать просмотр оригиналов документов купли-продажи, где конкретно указана дата, адрес, площадь квартиры и сумма сделки и даже обозначен эквивалент в долларах США. Я отслеживаю рынок реальных сделок доступными для меня способами. Хочу купить что-то интересное за интересные деньги, но пока не время. Я не жадный,
делюсь информацией реальных сделок, для этого и создан форум.
Выкладывайте сканы правоустанавливающих документов сюда, мы все порадуемся за ваших знакомых
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Евгений Н.
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