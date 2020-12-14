Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:08

vladimir07 написав: reus написав: Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины. Вести с полей. Мой давний знакомый продал 2к в ФК2 с новым дизайнерским ремонтом за 4,6 куе за квадрат. Говорит, что рынок за последние 2 недели оживился. Продавал больше 3-х месяцев. Купил бизнесмен с восточного региона Украины.



Та что-то у ваших знакомых/приятелей прямо прет не по-детски.

Вы уже четвертый ядреный пример приводите за последний месяц.

Сначала Ахматовой по 1.5куе, потом ФК фермер для сына по 4куе, потом квартира после арендаторов по 3куе, теперь опять ФК по 4.6куе .

Не сочиняете часом ? Прямо клондайк. Война идет а тут цены выше чем ДО. Та что-то у ваших знакомых/приятелей прямо прет не по-детски.Вы уже четвертый ядреный пример приводите за последний месяц.Сначала Ахматовой по 1.5куе, потом ФК фермер для сына по 4куе, потом квартира после арендаторов по 3куе, теперь опять ФК по 4.6куе .Не сочиняете часом ? Прямо клондайк. Война идет а тут цены выше чем ДО.

Может, и сочиняю, я Вас не заставляю верить. Если вам нужно документальное подтверждение моих слов, напишите в личку, за сумму, которая мне будет интересна, я вам смогу организовать просмотр оригиналов документов купли-продажи, где конкретно указана дата, адрес, площадь квартиры и сумма сделки и даже обозначен эквивалент в долларах США. Я отслеживаю рынок реальных сделок доступными для меня способами. Хочу купить что-то интересное за интересные деньги, но пока не время. Я не жадный,делюсь информацией реальных сделок, для этого и создан форум. Я на РН с 1995 года, купил/продал достаточно много недвиги за это время. Общаюсь с риелторами, приятелями, для которых это основной бизнес. Тенденции таковы, что продать за вменяемые деньги квартиру без ремонта пока нереально. Спрос только на квартиры с хорошим ремонтом. Правда не отслеживаю жесткий эконом, может картина другая.