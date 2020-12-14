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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10260102611026210263>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Евгений Н. написав:Выкладывайте сканы правоустанавливающих документов сюда, мы все порадуемся за ваших знакомых
Я никому ничего не должен. Хотите оригиналы увидеть? За интересные для меня деньги, могу организовать.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Я никому ничего не должен. Хотите оригиналы увидеть? За интересные для меня деньги, могу организовать

Цифра?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:27

  Investor_K написав:
  reus написав:Я никому ничего не должен. Хотите оригиналы увидеть? За интересные для меня деньги, могу организовать

Цифра?

Напишите в личку, что Вас интересует, договоримся.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:28

      Investor_K написав:
      reus написав:Я никому ничего не должен. Хотите оригиналы увидеть? За интересные для меня деньги, могу организовать

    Цифра?

    я уже дважды предлагал за хотя бы 2 куе - показать документы. они только болтать с дивана способны. всё.
    с кем тут спорить? 100 долларов в глаза хоть видели?

    как-то упомянул в тексте про двигло 5,8. сразу налетели - мол, сказочник. ну на вам фотку. выслал фотку, пишут - ули ты тут понтуешься
    beee
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    Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:30

      sequence написав:
      adeges написав:..
    То ли вайбер-группа "Віденська спільнота" - там ведь все обсуждают, как скорее убраться на неньку, верно?

    только что говорил со свояченицей (Австрия) - ни о каких планах вернуться на Родину и речь не идет. Речь исключительно об углубленном изучении языка (английский там не все знают, да и немецкий диалектический), учебе 15-летнего отпрыска на две школы (укр. онлайн + местная) с дальнейшей перспективой получить аналог нашего профтехобразования (напр. сварщик, электрик) и остаться там навеки. Квартиру в Киеве почему-то сдавать не хочет пока.

    Эмиграция разрушает психику и личность. Время от времени фейсбук выдает рилзы, записанные нашими эмигрантами последней волны. По большей части это какой-то капец.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:32

      airmax78 написав:Эмиграция разрушает психику и личность

    расскажите поподробнее , примерно вот так?
    vitaliian
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    Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:34

      adeges написав:
      sequence написав: только что говорил со свояченицей (Австрия) - ни о каких планах вернуться на Родину и речь не идет. Речь исключительно об углубленном изучении языка (английский там не все знают, да и немецкий диалектический), учебе 15-летнего отпрыска на две школы (укр. онлайн + местная) с дальнейшей перспективой получить аналог нашего профтехобразования (напр. сварщик, электрик) и остаться там навеки. Квартиру в Киеве почему-то сдавать не хочет пока.


    Вот и в указанной мною группе все обсуждают все, кроме возвращения. Там 10000 мемберов.

    Но Эрмакс знает лучше... Он и сам бы всей душой назад квартиру продать за 500к, но его не пускают погранцы, низзя говорят. Куда говорят прешься с энтим рылом в наш калашный ряд - бабла говорят хочешь срубить по легкому на спекуляциях отечественной недвижимостью: подожди, вот цены КРЖН просядут - тогда мы тебя и пустим. Пролить скупую мужскую слезу на развалинах надежд.

    Так и есть. Шлю запросы в госпогранслужбу на подтверждение возможности свободного въезда/выезда. Отвечают: "Вибачте, ваш статус не визначений законом."
    Чекаємо на нашу перемогу.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:35

      beee написав:
        Investor_K написав:
        reus написав:Я никому ничего не должен. Хотите оригиналы увидеть? За интересные для меня деньги, могу организовать

      Цифра?

      я уже дважды предлагал за хотя бы 2 куе - показать документы. они только болтать с дивана способны. всё.
      с кем тут спорить? 100 долларов в глаза хоть видели?

      как-то упомянул в тексте про двигло 5,8. сразу налетели - мол, сказочник. ну на вам фотку. выслал фотку, пишут - ули ты тут понтуешься

      Квартиры не мои. Для того чтобы показать доки, мне нужно договариваться с продавцами, по каждой квартире, думаю, что условия будут отличаться, поэтому нужно понимать какая сделка интересует, плюс мое время, которое тоже стоит денег.
      reus
       
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      Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:36

        BIGor написав:
        beee написав:Оказалось, что в погоне за киношным образом жизни за границей, укранцы переиграли образы. Стало очевидным, что развитые страны, находясь в постоянной зоне комфорта, давно начали спуск по кривой деградации.
      Сколько же наивных сняли розовые очки и теперь снимают тысячи роликов, как тяжело и ..уёво в Канаде, Германии, Франции да везде.
      Я при первой же возможности продам на..хату в польше (купить сначала нужно)
      Зображення

      Больше читайте заказухи)) В Европе работать надо, а мутить и не платить налоги - там так не выйдет.

      я не читаю.
      совершенно согласен.
      у меня с десяток знакомых там. одна бывшая фин директор - за 3 года дорастёт максимум до кассира в магазине в германии.
      вторая - в прошлом нач отдела вип отделения сейчас офигенно пакует коробки в польше на заводе электролюкс.
      ещё одна - 5 лет моет унитазы в Стокгольме. Грыжа позвоночника. Но ничего, она не унывает. уже скопила 10 тыс еуро. просит глянуть квартиры в ипрене :lol: :lol: :lol: . пытались ей открыть карту вайс - там документов нужно больше, чем лётчику мау.

      головокружительные истории успеха

      человек там - это винтик в системе. и попробуй где-то шаг влево сделать.
      это и хорошо и плохо.

      недавно смотрел длинный ролик, чел хвастается как за 20 лет в германии он выплатил половину дома :lol: и всего-то 300 косарей останется детям выплачивать
      Востаннє редагувалось beee в П'ят 09 вер, 2022 10:42, всього редагувалось 3 разів.
      beee
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      Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:37

        vitaliian написав:
        airmax78 написав:Эмиграция разрушает психику и личность

      расскажите поподробнее , примерно вот так?

      Какой-то щенячий восторг от каких-то элементарных вещей. Или заявы о том, что "даже и мечтать раньше не могли о том чтобы тут жить" и в таком духе.
      airmax78
       
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